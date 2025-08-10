Javier Casas, se llevó un gran segundo puesto en la Monomarca Renault 12

El piloto de Caleta Olivia, Javier Casas, volvió a demostrar que está para pelear bien arriba. Tras un sábado impecable en el que se quedó con la victoria en su serie, el domingo salió a pista decidido a todo y logró consolidar un valioso segundo lugar en la final de la Monomarca Renault 12.

Con maniobras precisas y un ritmo constante, Casas mantuvo la presión sobre el líder durante toda la competencia, dejando en claro que el automovilismo caletense sigue teniendo representantes de primer nivel.

El resultado no fue casualidad: En Caleta Olivia, el equipo de Javier Casas trabajó a fondo sobre el Renault 12. Pusieron manos a la obra en el taller local, ajustando cada detalle del motor, chasis y la puesta a punto general. Ese trabajo íntegro, hecho con pasión y dedicación, fue clave para que el auto saliera a pista en las mejores condiciones y permitiera al piloto pelear mano a mano por los primeros puestos.

Con este resultado, Javier Casas se mantiene entre los grandes protagonistas del campeonato y ya piensa en la próxima fecha, donde buscará que la bandera de Caleta Olivia flamee en lo más alto del podio.