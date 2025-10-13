Jaramillo y Fitz Roy celebraron su 114° aniversario con emoción, historia y nuevos logros

Las comunidades de Jaramillo y Fitz Roy vivieron una jornada cargada de emoción y reconocimiento. Con autoridades provinciales y locales, se celebró un nuevo aniversario marcado por la reciente conexión al interconectado del Parque Eólico Bicentenario, homenajes a pioneros y vecinos, y una fuerte reivindicación de la identidad rural.

En un clima de profunda emoción, los pueblos de Jaramillo y Fitz Roy conmemoraron su 114° aniversario, en un acto encabezado por la Presidenta Comunal, Ana María Urricelqui, junto al Jefe de Gabinete provincial, José Daniel Álvarez. La celebración tuvo un significado especial tras la reciente inauguración de la obra que conecta ambas localidades con el interconectado del Parque Eólico Bicentenario, un avance histórico para la región.

El evento contó con la participación del Ministro de Energía y Minería, Ing. Jaime Álvarez, la Ministra de Salud, María Ross, la senadora nacional Natalia Gadano, la intendenta de Los Antiguos, Zulma Neira, la presidenta comunal de Tres Lagos, Nayla Fernández, el presidente comunal de Koluel Kayke, Tomás Cabral, y representantes de distintas localidades. También estuvieron presentes Lucas Méndez, presidente y CEO de la empresa PCR, Yamil Villa Cordero, de Minera Don Nicolás, el presidente de SPSE, Ing. Matías Cortijo, y el presidente de Vialidad Provincial, Julio César Bujer.

Uno de los momentos más emotivos fue el reconocimiento a los pioneros de ambos pueblos, entre ellos María Rosa Alonso, Leonor Inés Díaz, Verónica Angelina Díaz, Luis Fernández Huerta, Justo Héctor González, Juana Heredia y Domingo Michelena, quienes fueron homenajeados junto a los abanderados de las instituciones locales.

Durante el acto, la Fundación Agencia de Desarrollo de los Pueblos entregó un autoclave para los consultorios odontológicos, una PC para el puesto sanitario de Fitz Roy, y un aporte económico para el viaje de estudios de los alumnos de 5° año de la Escuela Secundaria N°31.

Por su parte, la Comisión de Fomento otorgó una mención especial a Florencia Villagra, de Fitz Roy, por haberse recibido de Técnica en Higiene y Seguridad Laboral, además de aportes a la EPPR N°20 Malvinas Argentinas y obsequios a jubilados locales.

Desde el Consejo Agrario Provincial se entregaron carpetas de tierras a beneficiarios de ambas comunidades, y se reconoció a trabajadores rurales que accedieron a comodatos de viviendas, en homenaje a su dedicación y al legado de las históricas huelgas rurales de 1920-1921.

El festejo continuó con un almuerzo comunitario a cargo del cocinero José Basualdo, seguido de la presentación de la escuela comunal de danzas folclóricas Raíces de mi Patria, distinguida como institución destacada del año 2025 por su activa participación en distintos escenarios provinciales y nacionales.

El cierre incluyó el tradicional corte de torta, acompañado por la música en vivo de los Mariachis de Jalisco y el conjunto Los Paloblanqueños de Caleta Olivia, que pusieron ritmo y alegría al final de la jornada.

Como detalle distintivo, el polideportivo comunal se vistió de color rosa, en adhesión al mes de concientización sobre el cáncer de mama, simbolizando la lucha, la esperanza y la importancia de la detección temprana.