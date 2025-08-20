Jaramillo se prepara para la capacitación en maquinaria pesada

La localidad de Jaramillo se prepara para recibir una importante jornada de capacitación en maquinaria pesada, que se llevará a cabo el próximo lunes 25 de agosto. La iniciativa, que ha sido un éxito a lo largo de su recorrido por la provincia de Santa Cruz, busca continuar con el desarrollo de acciones para brindar oportunidades de formación a los santacruceños.

La capacitación, fruto de un trabajo en conjunto con la Comisión de Fomento de Jaramillo y el Gobierno Provincial de Claudio Vidal, ofrecerá talleres teórico-prácticos. La convocatoria está especialmente dirigida a los residentes de Jaramillo, Tellier y Fitz Roy, con cupos prioritarios para estas localidades.

La inscripción a la jornada y al taller teórico-práctico, puede realizarse de manera online, a través del siguiente formulario: https://forms.gle/9D6cirvrkGtf7C5B8

El subgerente provincial de Relaciones Institucionales de Distrigas S.A., Maximiliano Gómez, a cargo de la organización de las capacitaciones, aprovechó la oportunidad para agradecer públicamente a las distintas autoridades, al Gobierno Provincial y, de manera especial, a los vecinos por su participación. Estos últimos han demostrado un gran interés en esta propuesta educativa.

Esta jornada de formación no sólo consolida un modelo de capacitación exitoso, sino que también refuerza el compromiso de la provincia con su política pública de ofrecer herramientas y conocimientos que impactan positivamente en el desarrollo personal y laboral de sus ciudadanos.