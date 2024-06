Jaramillo: “El aguinaldo se abonará el día 28 de junio”

Así lo confirmó la ministra de Economía, Finanzas e Infraestructura de Santa Cruz, Marilina Jaramillo, quien habló tras la cancelación de la deuda que tomó Alicia Kirchner concretada ayer por el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal. “La prioridad son los trabajadores, el sueldo de todos ellos”.

La funcionaria que integró la comitiva provincial que hizo efectivo el pago del crédito tomado por la gestión anterior el pasado 13 de agosto de 2023, se refirió a lo acontecido. A la vez, aprovechó la oportunidad para anunciar la fecha del aguinaldo. En ese sentido, informó que será el 28 de junio para los trabajadores de la Administración Pública Provincial, jubilados, pensionados y retirados de la Policía de Santa Cruz.

En relación al logro alcanzado, Jaramillo en diálogo con FM Energía sostuvo “cuando subimos en diciembre nos encontramos con un crédito que se había tomado en agosto y que se empezaba a debitar en enero. Sin embargo, para avanzar en el desarrollo de la provincia tener una deuda se hacía pesado” y agregó “se hicieron los análisis y se tomaron las medidas justas que más pudimos del primer semestre, generándonos un ahorro de más de 10.000 millones, alcanzando así pagar de forma anticipada”.

Al ser consultada sobre si el crédito generaba limitaciones indicó que “si, nosotros la semana pasada anunciamos el inicio de la obra pública, se firmó un convenio con distintos municipios, la semana que viene se firma con otros más; entonces, al momento de proyectar, te condiciona, porque no es que decidís si pagas o no, te lo descuentan simplemente, en eso no hay negociación, llegaba la fecha y te sacaban el dinero”.

“Haber pagado nos trajo alivio, y podemos encarar los nuevos proyectos de obra con un oxígeno más. Y centrar, los fondos donde tienen que ir, que es para el beneficio de los santacruceños”, recalcó Marilina Jaramillo.

“Lo que hemos logrado también es generar disponibilidad y calificar para futuros pedidos de posibles préstamos o endeudamientos para algún tipo de inversión, Santa Cruz hoy califica mejor”, sostuvo y añadió que la repercusión que trajo el mensaje en la red social X del ministro Luis Caputo “es algo que no se ve a diario que Nación resalta la medida tomada por la provincia”.

En otro pasaje de la entrevista, la ministra aseguró que el gobernador Vidal sigue de cerca la economía “está presente todos los días, está en contacto en saber cuánto ingresó, cuánto salió, qué y a dónde se pagó. Maneja todos los números, él es parte de la economía de todos los santacruceños”.

Respecto a lo que trabajó desde diciembre y cómo se decidió el pago de la deuda contó que “desde diciembre empezamos a ahorrar, elaboramos informe de cuánto se gasta, cuánto ingresa, en qué se paga, qué es flexible, qué no es flexible. Así partimos”, y apuntó “en abril, el gobernador propuso iniciar en un corto plazo la obra, entonces le transmití el ingreso proyectado, los gastos y las deudas. Fue allí cuando se determinó pagar para darle más apertura a la obra, y con ello achicábamos el gasto”.

“Hicimos un esfuerzo más estos últimos dos meses, y pudimos lograr recaudar para poder cancelar la crisis. Siempre preservando los salarios y los alimentos”, recalcó Jaramillo

Subrayó además que “la decisión del Gobernador también fue clara, en un inicio siempre planteó la autonomía de la provincia, no depender siempre de los fondos de la sociedad. Entonces, en base a esa premisa, nosotros trabajamos, nos esforzamos, cuidamos y controlamos”.

Ante la pregunta de si la provincia podría sentarse a discutir con los intendentes un nuevo régimen de coparticipación, Marilina Jaramillo afirmó: “La provincia siempre está abierta al diálogo, nosotros internamente hemos hecho lista de trabajo con gobierno, planteamos escenarios posibles que se podría tratar la coparticipación, pero siempre está en permanente análisis. No estamos cerrados”.

Finalmente, sobre la fecha del pago de aguinaldo adelantó que “será el último día del mes, el 28 de junio, como dijo siempre la prioridad de este gobierno son los trabajadores, y el aguinaldo forma parte del salario y es una prioridad. Es algo inflexible”.