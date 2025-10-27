Jairo Guzmán celebró su ingreso a la Legislatura: “Hicimos una elección extraordinaria”

El candidato de La Libertad Avanza obtuvo el 31,70% de los votos y aseguró que su fuerza política marcó “un antes y un después” en Santa Cruz. Destacó el acompañamiento de la ciudadanía y afirmó que trabajará “para defender los intereses de la provincia”.

Tras conocerse los resultados de las elecciones legislativas 2025, Jairo Guzmán, candidato de La Libertad Avanza, se consagró como nuevo diputado provincial al obtener el 31,70% de los votos. En diálogo con Tiempo FM, expresó su satisfacción por los resultados y definió el desempeño de su espacio político como “una elección extraordinaria”.

“La verdad fue muy ajustada la diferencia y es que somos una fuerza nueva; para nosotros esta elección es un éxito. Nos enfrentamos al oficialismo, al kirchnerismo, e hicimos una elección extraordinaria”, afirmó Guzmán.

El flamante legislador destacó el esfuerzo de su equipo y el compromiso de la militancia: “Es una elección que costó muchísimo. Venimos a enfrentarnos a un aparato diferente, somos un espacio recién constituido con militancia que viene de afuera de la política, y nuestra elección fue extraordinaria. A partir de este momento comienza un nuevo camino para la provincia de Santa Cruz: el pueblo santacruceño eligió un nuevo espacio para que lo represente”.

Finalmente, agradeció el acompañamiento de la ciudadanía y subrayó el desafío que se avecina en su labor legislativa: “El resultado está a la vista: el pueblo, en su gran mayoría, eligió otra opción contra el kirchnerismo. Estoy muy agradecido y contento por el apoyo, y vamos a hacer todo lo posible para defender los intereses de la provincia”.

Fuente: Tiempo Sur.