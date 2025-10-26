Jaime Álvarez: “Votar es una nueva oportunidad de validar la democracia”

Este domingo, el ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, emitió su voto a las 11:00, en la Escuela “Nuestra Señora de Luján”, ubicada en Monseñor Fagnano N° 142 de Río Gallegos. Instó a participar de la jornada electoral, y a validar el compromiso con la democracia.



Tras sufragar, Álvarez destacó “la importancia de votar en estas elecciones de medio término”, señalando que “es una nueva oportunidad de validar la democracia, donde los vecinos votan pensando en el futuro de Santa Cruz”.



Además, subrayó la necesidad de participar con compromiso y respeto en cada instancia democrática, fortaleciendo las instituciones y la voz de todos los santacruceños.