Jaime Álvarez: “Palermo Aike abrirá una oportunidad enorme para Santa Cruz en la próxima década”

El ministro de Energía destacó el potencial de Palermo Aike ante la inminente perforación de YPF y los dichos del CEO de CGC en Houston. El No Convencional sigue firme como futuro nicho de empleo e inversiones, en el marco del desarrollo productivo que impulsa la gestión de Claudio Vidal.



El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez, analizó el escenario hidrocarburífero actual y los proyectos de energías renovables que el Gobierno provincial impulsa, para transformar la matriz productiva. En diálogo con LU14 Radio Provincia, puso el foco en lo que considera uno de los proyectos más importantes para el futuro de la provincia: el desarrollo de Palermo Aike.

“Palermo Aike abrirá una puerta y una posibilidad enorme para Santa Cruz en la próxima década”, afirmó, dejando en claro que no se trata solo de producción energética, sino de una transformación económica más amplia.

Desarrollo estratégico y aprendizaje técnico

La apuesta por los hidrocarburos no convencionales se posiciona como el eje central de la política energética, tomando como referencia el modelo de eficiencia alcanzado en la cuenca neuquina. En este sentido, Álvarez destacó que la formación Palermo Aike requiere una adaptación específica debido a que se encuentra a una profundidad 500 metros mayor que Vaca Muerta, lo que demandó un proceso de aprendizaje técnico previo para llevar adelante nuevas perforaciones.

Según explicó Álvarez, ya hay avances concretos: explicó que YPF ya ha finalizado la primera locación, y la segunda presenta un progreso del 50%. El éxito de estas etapas exploratorias es determinante para el futuro económico regional, ya que según indicó el ministro “de tener muy buen resultado, no solamente van a generar trabajo, sino que abren una posibilidad enorme, para que vengan otros inversores a invertir en producción no convencional”.

Este desarrollo no solo impactará en la zona sur, sino que tiene el potencial de “absorber la capacidad de trabajo que tiene la totalidad de la provincia”.

Interés internacional y el rol de las empresas

El potencial de Palermo Aike no pasa desapercibido. En el evento energético CERAWeek en Houston, el CEO de CGC, Hugo Eurnekian, lo definió como uno de los desarrollos más importantes del país después de Vaca Muerta.

Álvarez valoró ese respaldo: destacó que se esté mostrando al mundo el recurso no convencional más importante que tiene Santa Cruz, algo clave para atraer capitales.

Remediación ambiental y transición en el Golfo San Jorge

Tras la decisión de la operadora de bandera de retirarse de las áreas convencionales maduras, el Gobierno provincial priorizó la seguridad ambiental y el cumplimiento de las obligaciones de desinversión. Se logró acordar un programa de saneamiento de pasivos auditado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), y un plan de abandono de pozos que se ejecutará en un plazo máximo de cinco años.

Al respecto, Álvarez confirmó que actualmente se está gestionando la “licitación de los equipos que se requieren para este programa de abandono de pozos, un trabajo que va a llevar 4 años de duración”.

Simultáneamente, en la Cuenca del Golfo San Jorge, la administración de las áreas pasó a manos de nuevas operadoras, bajo un esquema de transición que busca revitalizar la producción. El objetivo del Ministerio es incentivar el cumplimiento de los planes de inversión para que “se aumente el ritmo de inversión, y que esto impacte directamente en más trabajo, en más insumos, en más servicio y en mayor capacidad financiera para la provincia”. Actualmente, existen cerca de 4.000 pozos inactivos que requieren intervenciones técnicas, para volver a ser productivos y estabilizar las concesiones.



Energía limpia: el primer parque solar en Río Gallegos

El Gobierno avanza en la creación del primer Parque Solar de Santa Cruz en la capital provincial, un proyecto piloto de 1,5 megas que servirá como base de datos para futuras réplicas en el interior. El ministro valoró las ventajas de este sistema, señalando que “estos paneles tienen una vida útil de 20 años sin piezas móviles, con lo cual el mantenimiento es ultra bajo”.

Esta tecnología resulta clave para las poblaciones sobre la Ruta 40 que no están interconectadas al sistema nacional, ya que “de funcionar como se espera, se puede replicar en localidades como El Chaltén, Tres Lagos, Bajo Caracoles o Lago Posadas”, concluyó Álvarez.