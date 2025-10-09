Jaime Álvarez: “El interconectado de Fitz Roy y Jaramillo pone fin a 38 años de aislamiento energético”

El ministro de Energía y Minería, Jaime Álvarez participó del acto por el aniversario de Fitz Roy y Jaramillo, donde habló de la conexión al Sistema Interconectado Nacional, una obra histórica que cambia la realidad de ambas comunidades.

“Después de 38 años, Fitz Roy y Jaramillo dejan atrás el aislamiento energético. Esta obra es fruto de una decisión política del gobernador Claudio Vidal, que nos pidió trabajar con firmeza para conectar a cada rincón de Santa Cruz al desarrollo”, expresó Álvarez.

El nuevo sistema está compuesto por una línea de 33 kilovoltios que conecta el interconectado provincial con Jaramillo, y una línea de 13,2 kilovoltios que extiende el servicio hasta Fitz Roy, garantizando energía estable, menores costos y mejor calidad de servicio para los vecinos.

“Cada vez que una localidad se interconecta, mejora su calidad de vida y se reducen los costos del sistema eléctrico. Pero, sobre todo, se abren nuevas oportunidades productivas, industriales y agroalimentarias. La energía es la base del desarrollo”, remarcó el titular de la cartera de Energía y Minería.

Álvarez destacó además que los trabajos se capacitaron, “en menos de un año, gracias al esfuerzo conjunto de Servicios Públicos Sociedad del Estado, el Gobierno Provincial y el compromiso de los trabajadores del sector energético”.

Finalmente, transmitió el saludo del gobernador Claudio Vidal a los vecinos: “Esta obra representa el compromiso de un gobierno que cumple, hace y trabaja todos los días para conectar a Santa Cruz con el futuro”.