Jaime Álvarez: “Cumplir con lo que nos ha marcado el gobernador, generar empleo y mayor actividad directa e indirecta”

El ministro de Energía y Minería de la provincia de Santa Cruz resaltó que impulso a la actividad hidrocarburífera no solo generará empleo directo en el sector, sino que activará un efecto multiplicador en toda la economía local: más trabajo, más movimiento en comercios y servicios, y mayores oportunidades para cada comunidad de Santa Cruz.

En el contexto del acto de anuncio de la reunión cumbre del Gobernador Claudio Vidal con todas las operadoras hidrocarburíferas, el ministro de Energía de la provincia de Santa Cruz, Jaime Álvarez, destacó que la nueva etapa hidrocarburífera en Santa Cruz tiene como eje central la generación de empleo genuino, con políticas orientadas a incrementar la inversión, dinamizar la actividad y potenciar el impacto económico en cada localidad de la provincia

El funcionario provincial, al tomar la palabra recordó el momento en que conocieron la decisión de YPF de concentrarse en el desarrollo no convencional, lo que implicó la cesión de áreas históricas a la provincia luego de más de ocho décadas de operación en Santa Cruz.

En ese sentido, subrayó que, frente a esa decisión empresarial, cada provincia adoptó caminos distintos, y que Santa Cruz eligió una estrategia ordenada, con protagonismo estatal y visión de largo plazo.

Evaluó los avances logrados tras la redefinición del rol de YPF y la decisión de la provincia de recuperar áreas estratégicas.

Álvarez remarcó que la coyuntura internacional —marcada por conflictos en regiones clave como Medio Oriente, que concentra una porción significativa de la producción mundial de hidrocarburos— genera volatilidad en los precios del petróleo y condiciona la economía global. Un escenario que exige decisiones inteligentes y oportunas desde el Gobierno provincial.

Etapa de Transición

En ese marco, recordó que, luego de más de 80 años de presencia de la empresa nacional, Santa Cruz avanzó en una transición mediante un proceso de licitación pública, nacional e internacional, a través de FOMICRUZ, permitiendo el ingreso de nuevos concesionarios. “Se comenzó a trabajar, hemos llegado a muy buenos acuerdos”, afirmó, y destacó que este proceso constituye “un hito de que se haya hecho de esta manera”, consolidando una nueva etapa productiva con reglas claras.

El funcionario explicó que actualmente la provincia se encuentra en plena transición operativa, con empresas que ya iniciaron trabajos en las áreas transferidas. En paralelo, se avanza en políticas de remediación ambiental, como el programa de abandono de pozos impulsado por YPF y el relevamiento de pasivos ambientales auditado por la Universidad de Buenos Aires, cuyas tareas comenzarán entre mayo y junio, generando además nuevas oportunidades de empleo.

Más Producción y más trabajo

En este escenario, el Gobierno provincial toma este camino de acordar el programa “Más producción y trabajo en el sector hidrocarburífero santacruceño”, orientado a acelerar inversiones y aumentar la actividad hidrocarburífera en toda la provincia. El plan contempla incentivos como la reducción de regalías para estimular la inversión privada y potenciar el desarrollo productivo.

“Es el momento de llevarlo adelante”, sostuvo Álvarez, quien remarcó que la medida apunta a generar empleo y dinamizar la economía en cada localidad. En ese sentido, destacó el impacto multiplicador del sector: “la generación de empleo no solamente se ve en el impacto directo […] sino en el conjunto de la sociedad”.

“Debemos cumplir con lo que nos ha marcado el gobernador, generar empleo, mayor actividad directa e indirecta”, expresó.

Impacto directo en la comunidad

Álvarez destacó que el impulso a la actividad hidrocarburífera tendrá un impacto directo en cada una de las localidades de Santa Cruz, generando empleo genuino y reactivando la economía en los pueblos. En ese sentido, explicó que el crecimiento del sector no solo se traduce en puestos de trabajo en la industria, sino también en un efecto multiplicador que alcanza al comercio y los servicios locales, fortaleciendo el entramado productivo en su conjunto.

Álvarez remarcó que este programa va a beneficiar a toda la comunidad, desde estaciones de servicio y comercios locales hasta proveedores y oficios vinculados a la construcción y los servicios. A mayor nivel de actividad, mayor circulación de recursos en la provincia, lo que impacta positivamente en distintos sectores y genera nuevas oportunidades. Por eso, subrayó la importancia de potenciar el consumo local y consolidar un esquema de desarrollo donde el crecimiento de la actividad energética se traduzca en más empleo y mejores condiciones para los santacruceños. “Y si le va bien al señor de la verdulería, también es muy probable que amplíe su casa en una habitación más que tenga pensado hacerlo y ahí también van a trabajar los albañiles, el corralón, la maderera, la ferretería, el electricista y otros”, de esa manera “la generación de empleo no solamente se ve en el impacto directo de las personas que van a trabajar en una actividad económica, sino en el conjunto de la sociedad”.

Finalmente, señaló que se espera una rápida presentación de los planes de inversión por parte de las empresas, con el objetivo de que el impacto del programa se traduzca en más actividad y oportunidades concretas para los trabajadores santacruceños.