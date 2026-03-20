Iris Rasgido: “Hacer escuela es crear comunidad y generar oportunidades”

Esas fueron las palabras de la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido en el acto donde quedó inaugurado el edificio propio del Colegio Provincial de Educación Secundaria N° 43 en Caleta Olivia, dando respuesta a un histórico reclamo de la comunidad educativa tras más de una década de espera.

Un edificio propio después de años de espera

El acto fue encabezado por el gobernador Claudio Vidal, acompañado por el intendente Pablo Carrizo y la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, junto a autoridades provinciales, equipos directivos, docentes, estudiantes y familias.

La obra, ubicada en América del Sur N° 580 del barrio 17 de Octubre, permitirá que la institución cuente por primera vez con un edificio propio, dejando atrás años de funcionamiento en instalaciones compartidas con la Escuela Primaria N° 79.

“Hacer escuela es generar oportunidades”

Durante la inauguración, Rasgido destacó el valor profundo que tiene el nuevo edificio para la comunidad educativa: “Hacer escuela significa crear comunidad, educar para la convivencia democrática, abrir puertas y generar oportunidades para que los chicos de este barrio y de toda Caleta Olivia puedan estudiar”.

En ese sentido, remarcó que la concreción de la obra “da respuesta a una deuda histórica y refleja la decisión política de priorizar la educación”, pensando en lo que los santacruceños necesitan y durante años no pudieron tener.

Asimismo, puso en valor el rol de la comunidad educativa en esta nueva etapa: “La verdadera riqueza la va a dar la comunidad educativa del CPES N° 43, que lo va a transformar día a día con su trabajo y compromiso”.

Una escuela pensada como comunidad

La titular de la cartera educativa también subrayó que el establecimiento formará parte de una unidad educativa junto a la EPP N° 79: “No es solo una escuela, es un espacio que permite pensar la educación en términos de comunidad”.