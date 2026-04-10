Iris Rasgido: “Abrimos las puertas del Estado para fortalecer las trayectorias educativas de nuestros estudiantes”

Así lo recalcó la presidenta del Consejo Provincial de Educación (CPE), Iris Rasgido tras la firma de los convenios con ministerios y entes provinciales con el objetivo de garantizar prácticas profesionalizantes para los estudiantes en toda la provincia.

En el marco de una política educativa orientada a fortalecer la formación integral de los jóvenes santacruceños, el Consejo Provincial de Educación (CPE) avanzó en la firma de convenios con distintos organismos del Estado provincial para la implementación de prácticas profesionalizantes.

La presidenta del CPE, Iris Rasgido, destacó la importancia de este acuerdo, señalando que se formalizó “la firma de un convenio que tiene que ver fundamentalmente con que se abran las puertas de todos los ministerios y los entes para fortalecer las trayectorias educativas de todos los estudiantes del sistema”.

En este sentido, explicó que la iniciativa no solo alcanza a estudiantes de escuelas técnicas, sino que también incluye a quienes cursan en la secundaria orientada y otras modalidades del nivel. “Esto significa que no solamente se incluye a la educación técnica secundaria, sino también a los otros niveles educativos y a la secundaria orientada”, remarcó.

Mundo laboral

La propuesta tiene como objetivo generar instancias reales de aprendizaje que complementen la formación áulica, permitiendo que docentes y alumnos amplíen sus experiencias educativas. “Esto posibilita generar espacios para que las situaciones de enseñanza que planifican los docentes puedan concretarse en ámbitos reales, generando más oportunidades para aprender”, sostuvo Rasgido.

Asimismo, subrayó el valor territorial del programa, ya que se implementará en toda la provincia, facilitando que los estudiantes conozcan el funcionamiento de las distintas dependencias estatales en sus propias localidades.

Uno de los ejes centrales de la iniciativa es el acercamiento temprano al mundo laboral. “Que los estudiantes puedan conocer el ámbito real de cada dependencia, de cada ministerio o ente, es muy importante, porque les permite acercarse al mundo del trabajo con sus particularidades, protocolos y normas”, indicó.

Decisiones a futuro

Mas adelante, la titular de la cartera educativa remarcó que estas experiencias no solo fortalecen el proceso de aprendizaje, sino que también inciden en las decisiones futuras de los jóvenes. “Esto aporta a su formación, les da herramientas y les brinda posibilidades para la decisión de la carrera que quieran seguir estudiando o para el trabajo que quieran conseguir”, afirmó.

Finalmente, Rasgido destacó que las prácticas profesionalizantes representan una oportunidad concreta para que los estudiantes “interactúen con los protagonistas del mundo laboral actual y adquieran experiencia en contextos reales”.

De esta manera, el Gobierno Provincial continúa consolidando políticas públicas que articulan educación, formación y trabajo, promoviendo más oportunidades para los jóvenes de Santa Cruz en todo el territorio.

Fuente: Secretaría de Estado de Comunicación Pública y Medios / Subsecretaría de Producción y Contenidos.