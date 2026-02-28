Invitan a vivir una experiencia única a través de un ensayo abierto de la Escuela Re Si

El Consejo Provincial de Educación, a través de la Dirección General de Educación Artística, invita a la comunidad a participar de un Ensayo Abierto de la Escuela Provincial de Música Re Si, una propuesta que reafirma el compromiso con la educación musical y el desarrollo cultural en todo el territorio santacruceño.

La actividad se llevará a cabo mañana sábado 28 de febrero, de 11:00 a 12:00 horas, en las instalaciones de la Escuela Provincial Primaria N° 91, ubicada en el Barrio San Benito de la ciudad de Río Gallegos. Durante la jornada, los vecinos y vecinas podrán conocer la propuesta instrumental y formativa de la institución, única Escuela de Coros y Orquestas de la provincia.

El concierto contará con la participación de profesores y estudiantes, quienes interpretarán un repertorio variado que refleja el trabajo pedagógico que se desarrolla en cada una de sus sedes. Asimismo, se brindará información sobre las inscripciones vigentes en las tres subsedes con las que cuenta la institución en Río Gallegos: Orquesta del Barrio, Orquesta Latinoamericana San Benito y Banda Sinfónica.

Actualmente, la Escuela Provincial de Música Re Si tiene presencia en distintas localidades de la provincia, entre ellas Pico Truncado, Puerto Deseado, Caleta Olivia, 28 de Noviembre, Río Turbio y El Calafate, consolidando una política educativa que garantiza el acceso federal a propuestas artísticas para niños, niñas y adolescentes en edad escolar, con géneros que abarcan jazz, tango, música sinfónica, coro e iniciación musical, entre otros.

Para consultas o mayor información sobre el concierto y las inscripciones, las personas interesadas pueden comunicarse a los siguientes correos electrónicos: orquestadelbarrio.epmresi@gmail.com (Orquesta del Barrio), orquestasanbenito.epmresi@gmail.com (Orquesta Latinoamericana San Benito) y bandasinfonica.epmresi@gmail.com (Banda Sinfónica). Asimismo, podrán realizar consultas a través de las redes sociales oficiales (Facebook: Escuela Re Si, Instagram: @escuelaresi), donde se difunden novedades y cronogramas de actividades.