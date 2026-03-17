Invitan a participar del webinario “La formación docente en los nuevos escenarios contemporáneos”

El Consejo Provincial de Educación invita a directivos, docentes y estudiantes de los institutos de formación docente a participar del Ciclo de Webinarios “La formación docente en los nuevos escenarios contemporáneos”, una propuesta impulsada por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD).

El encuentro se realizará el jueves 26 de marzo a las 17:30, bajo el título “La formación docente basada en capacidades. Marco de la buena enseñanza”, y contará con la participación de los especialistas Magister Ana María Dabbadie y Magister Sebastián Villar.

La actividad se desarrolla en el marco de las acciones promovidas por el INFoD para avanzar en la implementación de lo establecido en la Resolución CFE N°476/24, y presentará el documento “Marco de la enseñanza por capacidades en el sistema formador”, que propone situar la construcción de la identidad profesional docente como eje central del proceso formativo.

El webinario ofrecerá claves conceptuales y pedagógicas para comprender el enfoque de formación docente basada en capacidades, desde una mirada que concibe la docencia como una profesión reflexiva, situada, colaborativa y comprometida con el derecho a la educación.

La modalidad será sincrónica, con una duración de dos horas, y se transmitirá a través del canal oficial del INFoD en YouTube: https://www.youtube.com/@videotecadocente/streams

Quienes deseen participar sin certificación podrán hacerlo directamente a través de la transmisión, sin necesidad de inscripción.

En tanto, quienes deseen obtener la certificación deberán inscribirse previamente al aula virtual y aprobar una evaluación posterior al encuentro. La inscripción estará abierta hasta el 23 de marzo a través del campus: https://aulastic.infd.edu.ar/