Invitan a participar del webinario “Elaboración de los DCJ, formas e hibridación” El Consejo Provincial de Educación informa la realización de un nuevo encuentro del ciclo de webinarios impulsado por el Instituto Nacional de Formación Docente (INFoD), orientado a fortalecer la formación docente en el contexto educativo actual.

En esta oportunidad, se llevará adelante el webinario “Elaboración de los DCJ, formas e hibridación”, el próximo lunes 6 de abril a las 18:00, con la participación de la Mag. Florencia Rodríguez y el Prof. Bruno Freisztav.

Propuesta integral

La propuesta plantea un abordaje integral sobre la elaboración de los Diseños Curriculares Jurisdiccionales (DCJ), atendiendo a sus formas, estructuras e instancias de hibridación, en el marco de los lineamientos establecidos por la Resolución CFE N° 476/24. En este sentido, se analizarán los DCJ como dispositivos político-pedagógicos que articulan definiciones nacionales con decisiones jurisdiccionales e institucionales.

Asimismo, se reflexionará sobre los desafíos actuales en torno a la construcción y actualización curricular, considerando la tensión entre prescripción y flexibilidad, la incorporación del enfoque por capacidades y la necesidad de garantizar coherencia, equidad y calidad formativa.

Destinatarios

El webinario está destinado a equipos directivos, docentes y estudiantes de institutos de formación docente, y se desarrollará bajo modalidad virtual sincrónica, con una duración de dos horas.La transmisión se realizará a través del canal oficial del INFoD en YouTube. Quienes deseen participar sin certificación podrán hacerlo sin necesidad de inscripción previa. En tanto, quienes opten por la certificación deberán inscribirse al aula virtual y aprobar una evaluación posterior al encuentro.

Inscripción

La inscripción para acceder a la certificación se encuentra abierta hasta el 3 de abril, a través del siguiente enlace:https://aulastic.infd.edu.ar/catalogo.cgi?wAccion=oferta_view&oferta_id=680

De esta manera, se continúa promoviendo instancias de formación y actualización profesional docente, en línea con los desafíos de la educación contemporánea.