Invitan a participar del Seminario de Vida en el Espíritu en el Santuario Virgen del Valle

Integrantes del grupo de oración “Primereados en el Amor” convocaron a la comunidad a sumarse al Seminario de Vida en el Espíritu, una propuesta de evangelización abierta a todo público que se desarrolla durante siete jueves consecutivos.

En diálogo con Voces y Apuntes, Erlinda Verasay y Mimí de Arcodacci, integrantes de la Corriente de Gracia de la Renovación Carismática, brindaron detalles sobre el Seminario de Vida en el Espíritu, una actividad que busca acercar a las personas a una experiencia de fe y reflexión.

“El Seminario de Vida en el Espíritu es una manera de evangelizar a través de un seminario, que se puede dar dos o tres veces al año según las necesidades”, explicaron. Además, señalaron que ya se desarrollaron dos encuentros previos y que continúan convocando a la comunidad a participar de las próximas jornadas.

Las entrevistadas remarcaron que la propuesta está orientada a todas las personas que deseen profundizar su vínculo espiritual. “Esto es una experiencia personal con el Señor, porque a partir de esta experiencia nuestra vida cambia, es un antes y un después”, expresaron.

Asimismo, destacaron que no existen requisitos para asistir y que la invitación está abierta “a todo el pueblo de Dios”. “Solamente hace falta querer encontrarse con Dios y querer tener una buena vida como Dios lo quiere para nosotros”, afirmaron.

El seminario se desarrolla en el Santuario Virgen del Valle, todos los jueves a las 20:00 horas, y forma parte de un camino de siete encuentros que prepara a los participantes para vivir “la fiesta de la Iglesia”.

Durante cada jornada, los asistentes participan de momentos de reflexión guiados por la palabra de Dios, testimonios y espacios de acompañamiento espiritual. “Entender que a todos nos pasan situaciones difíciles, pero afrontándolas con Dios es un poco más llevadero”, concluyeron.