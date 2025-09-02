Invitan a participar del curso “Prevención de los consumos problemáticos en el ámbito educativo”

El Consejo Provincial de Educación invita a docentes, directivos, auxiliares y equipos de orientación a participar de una nueva propuesta de formación destinada a abordar los consumos problemáticos de sustancias en el ámbito escolar. El mismo dará inicio el 17 de septiembre.

El curso brinda conceptos claves y estrategias de intervención frente a situaciones vinculadas a consumos problemáticos, promoviendo una mirada crítica y preventiva desde la escuela.

La propuesta destinada a docentes, auxiliares, directivos, supervisores e integrantes de Departamentos de Orientación de Nivel Secundario y todas las modalidades, de gestión estatal y privada, se realizará bajo la modalidad virtual y autoasistida tendrá una duración de 16 horas, autogestionadas.

Hasta el viernes 12 de septiembre, los interesados podrán inscribirse mediante el formulario https://forms.gle/sjbKk7pMgdcuCjrh6

Para mayor consulta comunicarse al correo electrónico: certificados.dgdp.cpe@gmail.com