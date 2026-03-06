Invitan a la inauguración de “Miradas contemporáneas 2026: casa viva – del fuego al cuerpo”

El Consejo Provincial de Educación, a través del Museo de Arte Eduardo Minnicelli, invita a la comunidad a la inauguración de una nueva edición de “Miradas Contemporáneas 2026: Casa Viva – del fuego al cuerpo”, que se realizará este jueves 5 de marzo a las 20:00. La muestra permanecerá abierta al público hasta el domingo 26 de abril de 2026, con cierre previsto a las 19:00.

La propuesta se enmarca en el trabajo articulado con el Instituto Provincial Superior de Arte (IPSA), consolidando un proyecto que vincula formación, producción y circulación artística en el ámbito público. En esta edición participan las cátedras de Grabado y Arte Impreso, Pintura, Arte Contemporáneo, Performance y Fotografía, integrando diversos lenguajes y procesos creativos que dialogan desde la experimentación y la reflexión crítica.

El equipo docente que acompaña esta experiencia está integrado por Luisa Godoy, Patricia Viel, Valeria Quiróz y Carlos Catrihuala, quienes, junto a las estudiantes Malena Ruiz, Daniela Pacheco, Jireh Zúñiga, Camila Herrera y Malireh, presentan una propuesta que trasciende el espacio áulico para situarse en el ámbito museístico como una instancia real de exhibición y profesionalización.

La muestra cuenta además con la curaduría de Sol Lalanne, quien propone pensar la exposición como un territorio de cruce entre procesos, lenguajes y experiencias pedagógicas. Desde esta perspectiva, las obras se presentan como producciones en tránsito que articulan aula y museo, práctica y reflexión, formación y escena pública, generando un diálogo con los debates contemporáneos del arte y la construcción de la identidad docente en el campo artístico.

Durante 2026, este proyecto conjunto entre el IPSA y el Museo de Arte Eduardo Minnicelli se profundizará con nuevas instancias de trabajo colaborativo y una agenda ampliada de actividades. Se prevé la realización de conversatorios, talleres abiertos a la comunidad y acciones de vinculación con los profesorados y con distintos niveles educativos de la provincia. La agenda completa, con días y horarios, estará disponible en las redes sociales del Museo. Todas las actividades serán libres y gratuitas.

“Miradas Contemporáneas” no sólo expone obras, sino que también visibiliza procesos pedagógicos, búsquedas estéticas y el compromiso de las instituciones públicas con el desarrollo de la educación artística.

En este marco, el Instituto Provincial Superior de Arte mantiene abiertas las inscripciones a sus carreras de Artes Visuales, Música y Teatro, invitando a quienes deseen iniciar un recorrido formativo en el arte a sumarse a una comunidad activa de producción y pensamiento.

Los recorridos guiados para grupos educativos pueden solicitarse al teléfono (02966) 436323, de lunes a viernes de 10:00 a 17:00, o de manera presencial en el Museo. La entrada a la muestra es libre y gratuita.