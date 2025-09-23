Invitan a la Charla–Taller de Fotografía a cargo de la reconocida artista Berta Giménez

El Consejo Provincial de Educación invita a la comunidad a participar de la Charla–Taller de Fotografía “Vestigios y territorios: miradas sobre la memoria”, a cargo de la reconocida artista Berta Isabel Giménez. La actividad se realizará en el Museo de Arte Eduardo Minnicelli N°13, en el marco de la muestra internacional BIENALSUR 2025 – Reconstruir Memoria.



La propuesta busca acercar al público al mundo de la fotografía como una herramienta para pensar la memoria, la identidad y el vínculo con los lugares que habitamos. A partir de su serie Vestigios (2018), la fotógrafa compartirá su mirada sobre los espacios abandonados de Santa Cruz y cómo estos sitios, aunque vacíos, siguen siendo parte de nuestra historia y de nuestra memoria colectiva.



La actividad tendrá dos momentos: una charla en sala con la presentación de la obra de la artista y un conversatorio sobre fotografía, memoria y territorio; y un taller práctico: salida fotográfica por el casco histórico de la ciudad, con ejercicios de registro y acompañamiento de la autora.



Al finalizar, se invita a los participantes a continuar trabajando de manera autónoma con sus propias imágenes, que luego podrán compartir con el museo para una muestra digital colectiva.



El taller está destinado a estudiantes, fotógrafos/as locales y toda persona interesada en descubrir la fotografía como forma de expresión y de memoria. El taller será presencial, de 2 horas de duración. Se requiere inscripción previa a través del enlace https://t.mtrbio.com/museominnicelli