Invitación al Taller de Intervención Artística “Pañuelos En Red”

El Consejo Provincial de Educación invita a la comunidad a participar del taller de intervención artística “Pañuelos en Red”, que se realizará el viernes 17 de octubre, de 15:30 a 17:30, en el Museo de Arte Eduardo Minnicelli (MAEM), Maipú 13, esquina frente a la plaza.



Esta propuesta tiene como propósito promover la creación colectiva y el disfrute del arte como herramienta de memoria y encuentro, invitando a los participantes a ser parte de una red simbólica de pañuelos intervenidos.



Los interesados deberán inscribirse a través del siguiente enlace https://f.mtr.cool/aoawbjjljk



El taller es abierto, libre y gratuito, con cupos limitados. Una vez completada la inscripción, los participantes recibirán por correo electrónico la información sobre los materiales que deberán llevar el día del encuentro.