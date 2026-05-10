Invierno y salud respiratoria: refuerzan la importancia de la vacunación y los cuidados preventivos

De cara a la temporada invernal, el Gobierno de Santa Cruz, a través del Hospital Regional Rio Gallegos, brinda recomendaciones ante el aumento de enfermedades respiratorias, sobre la necesidad de vacunarse, mantener hábitos saludables y evitar el consumo de tabaco y vapeadores.

En vísperas del invierno, LU14 Radio Provincia de Santa Cruz dialogó con la doctora Mirta Castro, neumóloga del Hospital Regional Río Gallegos, quien brindó detalles sobre el incremento de consultas por afecciones respiratorias propias de la época. La especialista explicó que los constantes cambios climáticos favorecen la aparición de enfermedades y complicaciones, especialmente en personas con factores de riesgo. En ese sentido, destacó que la prevención “es fundamental” y remarcó el rol clave de la vacunación.

Vacunación y medidas de prevención

En este contexto, Castro enfatizó que la vacunación constituye “el pilar principal” para evitar cuadros graves, especialmente en pacientes de riesgo. Asimismo, recomendó adoptar medidas de cuidado cotidiano como el uso de tapabocas en espacios cerrados o concurridos, la higiene frecuente de manos y evitar compartir mate u otros utensilios. También subrayó la importancia de ventilar los ambientes, tanto en los lugares de trabajo como en el hogar, para reducir la circulación de virus respiratorios durante los meses más fríos.

Enfermedades preexistentes y controles médicos

La neumóloga también hizo hincapié en la importancia de que pacientes con enfermedades crónicas como EPOC, asma o diabetes realicen consultas médicas de manera temprana. En este contexto, recordó que la vacuna antigripal debe aplicarse entre marzo y mayo, ya que permite que el organismo esté preparado para afrontar posibles cuadros gripales durante el invierno.

Respecto a la neumonía, Castro señaló que existe una vacuna específica —la antineumocócica— destinada a personas con factores de riesgo o patologías previas.

Explicó que esta inmunización protege contra el neumococo, una bacteria altamente agresiva que puede provocar no solo neumonía, sino también meningitis y otitis. Asimismo, destacó que la vacuna antigripal resulta fundamental en adultos mayores de 65 años y en niños pequeños.

Vacunas seguras y prevención eficaz

La especialista remarcó que todas las vacunas son seguras y cumplen un rol esencial en la salud pública. En ese sentido, cuestionó las posturas antivacunas y sostuvo que es necesario brindar información clara para despejar dudas en la población. Porque sin duda “Gracias a la vacunación, se han prevenido millones de muertes en el mundo”, afirmó.

Rol de los centros de salud y calendario completo

Castro también destacó el trabajo de los centros de salud en barrios y localidades del interior, donde se puede acceder a información, revisar esquemas de vacunación y completar las dosis faltantes. En ese marco, instó a padres y tutores a mantener actualizado el calendario de vacunación de niños y niñas, como herramienta clave de prevención.

Alerta por el consumo de vapeadores

Finalmente, la neumóloga manifestó su preocupación por la autorización de la venta de vapeadores y productos con nicotina. Señaló que su consumo genera daños significativos en la salud, especialmente en jóvenes.

Advirtió que estos dispositivos pueden provocar broncoespasmos, deterioro de la capacidad pulmonar y afectar el desarrollo neurológico. Además, alertó sobre el alto nivel de adicción que genera la nicotina.

En este sentido, llamó a las familias a desalentar su uso en menores de 18 años y remarcó la necesidad de impulsar campañas de concientización sobre los riesgos del tabaco, tanto en su formato tradicional como electrónico.

Prevención como eje central

De cara al invierno santacruceño, la profesional insistió en la importancia de reforzar los cuidados, promover la vacunación y evitar hábitos nocivos. La prevención, concluyó, continúa siendo la herramienta más efectiva para proteger la salud individual y colectiva.