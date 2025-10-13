Investigan un incendio intencional en el complejo habitacional 80 Viviendas de Puerto Deseado

Durante la madrugada del viernes, un principio de incendio alarmó a los vecinos del barrio 80 Viviendas de Puerto Deseado. La rápida intervención policial y de bomberos evitó mayores daños. Se confirmó que el hecho fue intencional y un sospechoso ya fue identificado.

En horas de la madrugada del viernes 11 de octubre, alrededor de la 01:20, personal de la División Comisaría Puerto Deseado intervino ante el aviso de un posible foco ígneo en el complejo habitacional 80 Viviendas, específicamente en la escalera N° 3.

Al llegar al lugar, los agentes constataron la presencia de un bidón con líquido combustible en el primer piso, lo que motivó la inmediata evacuación preventiva de los vecinos del sector.

Minutos después arribaron dos dotaciones del cuerpo de Bomberos, quienes trabajaron intensamente hasta lograr la extinción total del fuego, que se desarrollaba frente a la puerta del departamento N° 4.

Tras realizar las pericias correspondientes, las autoridades determinaron que el incendio se habría originado de manera intencional. La persona a cargo del inmueble —un departamento deshabitado próximo a ser restituido a sus propietarios— brindó su testimonio y aportó información clave que permitió identificar a un posible autor.

El sospechoso fue localizado y fijó domicilio a disposición del Juzgado de Instrucción de Puerto Deseado, mientras continúan las actuaciones judiciales y la investigación del caso.