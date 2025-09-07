Investigan la sustracción de una motocicleta en Pico Truncado

Durante la medianoche del domingo 7 de septiembre, personal policial de la División Comisaría Primera de Pico Truncado intervino en un hecho de sustracción de una motocicleta, tras un alerta emitida desde el sistema de monitoreo urbano.

Desde la central de cámaras se detectó a dos personas trasladando una moto en las inmediaciones del Centro Comunitario de calle 9 de Julio. Al llegar al lugar, un móvil policial constató la situación y los individuos, al advertir la presencia de los efectivos, intentaron huir por calle Tucumán. Sin embargo, fueron rápidamente interceptados antes de llegar a calle Mariano Moreno, abandonando el rodado en la vía pública.

Los jóvenes, que resultaron ser menores de edad, fueron demorados y posteriormente entregados a sus familiares responsables, conforme las directivas del Juzgado de Instrucción N° 1 local.

La motocicleta, una Motomel 110 cc, fue secuestrada de manera preventiva y trasladada a la División Comisaría Segunda, donde quedó resguardada a disposición de la investigación en curso. En el lugar también trabajó personal de Criminalística para realizar las pericias correspondientes.