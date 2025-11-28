INVESTIGACIÓN POR MATERIAL DIGITAL ILÍCITO DERIVÓ EN ALLANAMIENTO EN LA CAPITAL PROVINCIAL

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en la mañana del 27 de noviembre de 2025, a las 10:00 horas, personal de la División Investigaciones de Río Gallegos ejecutó un allanamiento judicial en el marco de una investigación por presunta tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil.



El procedimiento se originó a raíz de un reporte internacional Cybertipline, emitido por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC) y remitido al país a través del Ministerio Público Fiscal de Buenos Aires, mediante su Unidad Especializada en Ciberdelitos. A partir de dicho reporte, se desarrollaron diversas tareas investigativas que permitieron identificar un domicilio y a la persona presuntamente involucrada.



Conforme la orden de allanamiento proveniente del Juzgado de Instrucción Nº 2 de esta ciudad, personal policial se constituyó en un inmueble ubicado en Raúl Segovia, donde se llevó adelante el registro integral de la vivienda. Durante la diligencia se procedió al secuestro de múltiples dispositivos electrónicos considerados de interés para la investigación, entre ellos teléfonos celulares, notebooks, discos externos, unidades centrales de procesamiento, una consola de videojuegos y soportes de almacenamiento varios, todos ellos susceptibles de análisis practico especializado para determinar su vinculación con el hecho investigado.



De forma paralela, se efectuó una requisa personal del sujeto de 42 años identificado en la causa y la inspección del vehículo que utilizaba, acciones que fueron realizadas bajo estrictas pautas judiciales y procedimentales. En relación al rodado, no surgieron elementos de relevancia para la investigación.



Finalizadas las medidas, y conforme disposición de la autoridad judicial interviniente, el individuo fue trasladado a la División Comisaría Quinta, donde cumplió con los trámites correspondientes de identificación, fijación de domicilio y verificación de antecedentes, quedando supeditado al avance de la causa.



La investigación continúa bajo supervisión judicial y con análisis técnico de los elementos secuestrados.