Inversión de más de $4 millones para fortalecer los talleres culturales en Cañadón Seco

La Comisión de Fomento de Cañadón Seco concretó el pasado viernes 6 de marzo una nueva inversión destinada a fortalecer los talleres culturales que se desarrollan en la localidad.

La iniciativa se enmarca en una decisión de la presidencia comunal orientada a mejorar las condiciones de aprendizaje y práctica en los espacios de formación artística que funcionan en la comunidad.

En este sentido, se adquirieron distintos elementos e insumos musicales, entre ellos atriles, soportes, encordados para instrumentos, cables, auriculares de estudio, parches, soportes para batería y bafles activos portátiles. La inversión total supera los 4 millones de pesos.

Los nuevos equipamientos fueron entregados recientemente y estarán destinados a los talleres culturales que funcionan en la localidad, espacios que son utilizados principalmente por niños, niñas y adolescentes, aunque también participan adultos de la comunidad.

Desde la Comuna destacaron que este tipo de inversiones buscan fortalecer el acceso al arte y la formación cultural, promoviendo ámbitos de participación, aprendizaje y contención para vecinos y vecinas de todas las edades.

Asimismo, señalaron que el objetivo es continuar impulsando políticas que favorezcan el desarrollo cultural local y amplíen las oportunidades de formación artística dentro de la comunidad.