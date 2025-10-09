Intervenciones ante contingencia climática en Caleta Olivia

Durante la tarde de ayer, los fuertes vientos provocaron la caída de un árbol en pleno centro de Caleta Olivia. De manera inmediata, personal municipal se hizo presente en el lugar para asegurar la zona y realizar el retiro del ejemplar, garantizando la seguridad de transeúntes y vehículos.

“Agradecemos la rápida intervención de las áreas operativas que trabajan para restablecer el tránsito y evitar mayores inconvenientes”, expresaron desde la Municipalidad de Caleta Olivia

Además se trabajó en la zona de la Costanera ante la caída de alumbrado público. El intendente Pablo Carrizo e integrantes del gabinete recorrieron distintos sectores poniéndose a disposición de la comunidad. Se recuerda que todas las áreas del municipio están preparadas para dar respuesta a las necesidades de los vecinos en casos de emergencias.