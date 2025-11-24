Intervención policial por alerta de posible violencia familiar en Caleta Olivia

Una importante movilización policial se desplegó este domingo por la mañana en el barrio 8 de Julio de Caleta Olivia, luego de que una alerta al 911 indicara que una mujer estaría siendo agredida por un hombre que además podría encontrarse armado. El hecho ocurrió alrededor de las 11:10, cuando personal de la División Comisaría Segunda acudió a un departamento ubicado en la Escalera Nº 1 del complejo habitacional.

Al llegar al lugar y ante la posibilidad de un riesgo inminente, los agentes solicitaron refuerzos y se activó el Protocolo Operativo Estándar. Se conformó un anillo de seguridad con la intervención de unidades de la Comisaría Cuarta, Quinta, el Cuerpo de Prevención Barrial, el Comando de Patrullas y la Guardia de Infantería Zona Norte, con el objetivo de aislar el área y garantizar un entorno controlado.

Durante el procedimiento, una joven de 18 años salió del domicilio en dos oportunidades, la segunda acompañada de su bebé de un mes. Ambas fueron resguardadas y asistidas en zona segura. La mujer afirmó que en el interior solo había ocurrido una discusión verbal con su pareja, descartó agresiones físicas y negó la presencia de armas. Minutos después llegó su madre, quien había llamado al 911 tras recibir comentarios de un tercero, aunque la joven reiteró que no había pedido ayuda.

Mientras se evaluaba la situación, arribaron al lugar autoridades policiales y personal de Fuerzas Especiales, quienes confirmaron que no existía un riesgo real. Se informó que cualquier ingreso al domicilio requería una orden judicial, por lo que se mantuvo el resguardo perimetral hasta esclarecer el cuadro.

Cerca de las 12:30, el hombre involucrado, de 36 años, salió voluntariamente del inmueble. Declaró que se había tratado de una discusión de pareja y también negó agresiones y la existencia de armas, manteniendo una actitud colaborativa.

La mujer y su bebé fueron trasladadas a la División Comisaría de la Mujer y la Familia, donde recibieron asistencia profesional. Más tarde, y por disposición del Juzgado de Familia, se permitió que la joven retirara sus pertenencias y se dispusieron medidas cautelares recíprocas entre ambas partes.

La Policía destacó la importancia de intervenir de manera preventiva ante toda alerta de posible violencia familiar, aun cuando luego la situación no derive en hechos delictivos.