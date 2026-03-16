Intento de robo de moto en Caleta Olivia: dos menores entre los involucrados

Un llamado al 911 alertó sobre un intento de robo de una motocicleta en la vía pública. Tras la intervención policial, fueron interceptadas cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, y se dispuso la intervención del Juzgado Penal Juvenil.

Un llamado al 911 alertó sobre un intento de robo de una motocicleta ocurrido en la calle Marta Crowe, en la ciudad de Caleta Olivia. El damnificado manifestó que, tras una discusión con los presuntos autores, uno de ellos habría exhibido lo que aparentemente sería un arma de fuego.

Ante la situación, personal del Comando de Patrullas y del CPB intervino rápidamente y logró interceptar a los cuatro involucrados, entre ellos dos menores de edad. Durante el procedimiento se procedió al secuestro preventivo de la motocicleta.

En el caso tomó intervención el Juzgado Penal Juvenil, a cargo del juez subrogante Dr. Pérez Soruco, con la actuación de la secretaria Dra. Gabriela Iñigo. Los menores fueron examinados por la médica policial de turno, con la presencia de personal de la Secretaría de Infancias y Adolescencias local.