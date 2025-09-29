Intento de hurto en el Aeroclub de Las Heras



La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, el día 27 de septiembre de 2025, alrededor de las 19:15 horas, personal de la División Comisaría Primera de Las Heras, en forma conjunta con efectivos de la División Comisaría Segunda, intervino en un hecho suscitado en instalaciones del Aeroclub Las Heras, ubicado sobre la Ruta Provincial N° 18 de esa ciudad.

La intervención se originó a raíz de un llamado telefónico anónimo que alertó sobre la posible comisión de un ilícito en el lugar.

De forma inmediata se comisionaron móviles, constatándose que tres personas —dos hombres de 31 y 42 años y una mujer de 50 años— habían sido demoradas por dos ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones y que intervinieron al escuchar la activación de la alarma del predio.

De acuerdo con lo expuesto en el lugar, los testigos observaron a los tres individuos retirándose del establecimiento con elementos en su poder, por lo que iniciaron un seguimiento que permitió retenerlos hasta la llegada del personal policial. A partir de ello, se procedió a la aprehensión formal de los mismos y se garantizó el resguardo de la situación bajo los protocolos correspondientes.

Posteriormente, los uniformados realizaron un rastrillaje por las inmediaciones, localizando otros objetos vinculados al hecho, consistentes en equipamiento y materiales pertenecientes a la institución afectada. En el lugar se hizo presente personal del Gabinete Criminalístico, que llevó adelante las pericias técnicas, levantamiento de indicios y registro fotográfico.



Asimismo, se recepcionaron declaraciones testimoniales en el marco de las actuaciones judiciales preventivas. El Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil N° 1 de Las Heras, una vez interiorizado, dispuso que, tras cumplirse los plazos legales correspondientes, las personas demoradas recuperen su libertad, quedando sujetas al proceso mediante la fijación de domicilio.



La Policía de la Provincia de Santa Cruz subraya la importancia de la colaboración ciudadana, que junto a la rápida respuesta de los efectivos intervinientes, permitió impedir la consumación de un hecho contra la propiedad. De igual manera, la institución reafirma su compromiso de continuar trabajando en coordinación con la Justicia y la comunidad para fortalecer las acciones preventivas y garantizar la seguridad de los vecinos.

