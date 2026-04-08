Intenso e inusual movimiento en el aeropuerto de Río Gallegos: llegan vuelos privados con CEOs petroleros para un acuerdo clave

La terminal aérea de Aeropuerto Internacional Piloto Civil Norberto Fernández registra un inusual flujo de aviones privados con directivos del sector energético que arriban para participar de la firma de un acuerdo estratégico impulsado por el gobernador Claudio Vidal.

El Aeropuerto Internacional de Río Gallegos se convirtió en las últimas horas en el epicentro de una intensa actividad aérea, con la llegada sostenida de vuelos privados que trasladan a CEOs y altos ejecutivos de las principales operadoras petroleras del país.

Desde primeras horas del día, se registró un incesante movimiento en pista, con aeronaves ejecutivas que arribaron de manera escalonada, marcando una postal poco habitual para la capital santacruceña.

Un día atípico en la terminal aérea de Río Gallegos

Los vuelos transportan a referentes del sector hidrocarburífero que participarán de la firma de un acuerdo estratégico con el Gobierno provincial, orientado a reactivar la producción, impulsar inversiones y generar empleo en Santa Cruz.

La magnitud del operativo aéreo refleja la relevancia del encuentro: se trata de una convocatoria que reúne a las principales compañías que operan en la provincia, junto a empresas de servicios vinculadas a la actividad.

Coordinación logística y expectativa en la ciudad

El despliegue implicó una coordinación logística especial en la terminal aérea, con personal abocado a la recepción de las aeronaves y al traslado de los ejecutivos hacia los puntos de reunión.

Este movimiento no solo captó la atención dentro del aeropuerto, sino también en distintos sectores de la ciudad, donde crece la expectativa por los anuncios que se concretarán en las próximas horas.

Señales de una nueva etapa para el sector

La llegada simultánea de los principales referentes del sector petrolero es leída como una señal clara del momento que atraviesa la industria en Santa Cruz.

El encuentro con el gobernador Claudio Vidal forma parte de una estrategia que busca redefinir el esquema productivo, con foco en la reactivación de equipos, el incremento de la producción y la sostenibilidad del empleo.

Un escenario que anticipa decisiones de impacto

El inusual movimiento en el aeropuerto no es solo una postal: es la antesala de decisiones que podrían marcar un punto de inflexión para la actividad hidrocarburífera en la provincia.

Con los principales actores del sector ya en territorio santacruceño, todo está dado para una jornada clave que tendrá impacto directo en la economía regional y en el futuro energético de Santa Cruz.