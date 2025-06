Intensifican vacunación en las escuelas para prevenir brotes virales

La cartera sanitaria intensifica el operativo para recuperar coberturas y proteger a la población infantil. Convocan a las familias a completar el calendario con mayor celeridad, ante focos de enfermedades que están reapareciendo con más periodicidad en otras Provincias.

El Ministerio de Salud y Ambiente de Santa Cruz, a través del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), continúa desarrollando el operativo de vacunación escolar 2025 en toda la provincia, con el objetivo de fortalecer los esquemas de inmunización de niños y niñas en edad escolar y prevenir la reaparición de enfermedades transmisibles.

La ministra de Salud y Ambiente, Analía Costantini, destacó la importancia de este trabajo preventivo: “Sostener altas coberturas de vacunación es una política sanitaria prioritaria. Las vacunas salvan vidas y han permitido controlar enfermedades que décadas atrás producían secuelas graves. Por eso es fundamental que las familias acompañen este esfuerzo y completen los esquemas de sus hijos en tiempo y forma”.

El operativo actual aborda una estrategia de recuperación de esquemas atrasados, donde las coberturas han descendido en los últimos años a nivel nacional y regional. En este sentido, la ministra advirtió: “Cuando los niveles de vacunación bajan, las enfermedades vuelven a circular. Hoy tenemos brotes activos de sarampión y varicela en provincias cercanas, lo que refuerza la necesidad de no descuidar la inmunización”.

Por su parte, la lic. Estefanía Stricker, referente del Programa Ampliado de Inmunización, explicó: “Lamentablemente, con las bajas coberturas de vacunación sostenidas a lo largo de los años, vamos teniendo población que no ha sido vacunada en la edad que le correspondía, lo que nos deja susceptibles a la reaparición de enfermedades prevenibles”.

Stricker precisó que este año el operativo se organiza según fechas de nacimiento. Se convoca a vacunar a los niños nacidos en 2020 -hayan o no cumplido los cinco años- y a los nacidos en 2014 -hayan o no cumplido los once años- aplicando las vacunas correspondientes del calendario nacional y recuperando aquellas dosis pendientes.

Desde la cartera sanitaria recordaron también que las vacunas no sólo protegen de manera individual, sino que generan protección comunitaria, cuidando a aquellas personas que no pueden ser vacunadas por razones de salud o edad.

Las autoridades invitaron a los padres y madres a vacunar a sus niños en los establecimientos educativos donde se desarrollan los operativos. Cabe aclarar, que en los casos en que no sea posible aplicar las dosis en la escuela, se notificará a las familias para que concurran a su centro de salud más cercano o a cualquier vacunatorio público de la provincia.

Finalmente, desde el Ministerio de Salud y Ambiente remarcaron que todas las vacunas del calendario oficial son gratuitas, obligatorias y se encuentran disponibles durante todo el año en el sistema público de salud. El calendario completo de vacunación se encuentra disponible en el siguiente link: https://tinyurl.com/35jkexhp