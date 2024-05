Intensas jornadas de cruces en el Torneo de AFUSA en Caleta Olivia

Tras dos semanas de ausencia, la Asociación de Fútbol de Salón de Caleta Olivia (AFUSA) vivió un fin de semana cargado de acción y competencia en el inicio de los cruces en todas las categorías.

En la División de Honor, se jugaron los partidos de ida de los cuartos de final, destacando la victoria de Gregores B sobre Los Amigos FC. Asimismo, Sindicato Petrolero venció a Deportivo Patagónico y Rotary 23 superó a El Ciclón en un disputado encuentro. La serie entre Roller Center y La Reserva fue postergada debido a que ambos equipos participarán en la División de Honor Nacional en Misiones la próxima semana.

Resultados de la División de Honor (Cuartos de Final – Ida):

Gregores B (3) – Los Amigos FC (2)

Sindicato Petrolero (6) – Deportivo Patagónico (3)

Ciclón (1) – Rotary 23 (2)

En la Principal A, Universitario B pasó a cuartos de final, tras empezar perdiendo y dar vuelta el resultado contra Atlético Mirador.

En la categoría Principal A, se definieron los equipos que avanzaron a los cuartos de final, mientras que en Principal B, los 16avos de final se vivieron con mucha intensidad, incluyendo algunos partidos que se resolvieron por penales.

Resultados Principal A (Octavos de Final):

Escuela Municipal Pirañas (2) – Mateo FC (4)

Deportivo PV (1/0) – La Zona F5 (1/1)

O-12 (4) – Piratas Futsal (2)

Palermo (3) – La Liga (1)

Pasillo Futsal (3) – San Justo (0)

Universitario B (3) – Atlético Mirador (1)

Atlético Caleta (1) – La Puntual (2)

Importodo (2) – Cañadón Seco F5 (0)

Cruces de Cuartos de Final Principal A:

Universitario B vs. Palermo

O-12 vs. Mateo FC

La Puntual vs. La Zona F5

Pasillo Futsal vs. Importodo

En la Principal B, La Juve Futsal avanzó dejando en el camino a Los Mismos de Siempre por penales, tras igualar 0 a 0 en el tiempo reglamentario.

Resultados Principal B (16vos de Final):

Pucará B (0) – Deportivo Vany (3)

Sanca Futsal B (3) – 3 de Febrero B (2)

Sportia (0) – Los Norteños Jrs. (1)

Gregores C (1) – La Reserva Jrs (0)

Casaca FC (2/4) – Barrio Unión (2/3)

Mateo Cañadón (1) – UTA 17 de Octubre (0)

Los Duendes (5) – Perón FC (2)

Barrio Blanco (9) – Piratas B (1)

Sindicato Petrolero Jrs (8) – Ciclón B (2)

Las Estrellas (4/3) – Galpón FC (4/2)

Roller Center B (0/1) – Atlético Caleta Jrs (0/2)

Atlético 132 B (7) – Pucará 1982 (6)

Patagonia FC (4/1) – Halcones FC (4/3)

Deportivo Koltun (2) – Peña Xentenario (1)

La Juve Futsal (0/3) – Los Mismos de Siempre (0/2)

San Miguel FC (2) – UTA FC (4)

Cruces de Octavos de Final Principal B:

Sindicato Petrolero Jrs vs. Atlético 132 B

Los Duendes vs. Mateo Cañadón

Las Estrellas vs. Ganador (La Suprema vs. DAPCO)

Deportivo Koltun vs. La Juve Futsal

Atlético Caleta Jrs vs. Sanca Futsal B

Los Norteños Jrs vs. Gregores C

Barrio Blanco vs. Casaca FC

Halcones FC vs. UTA FC

En la categoría femenino, la competencia también fue intensa. En Principal A, Camioneros derrotó a Deportivo Vial Jrs con un contundente 6-1 en la cuarta fecha. En la División de Honor, Las Amigas superaron a Valkirias 1-0 y Casaca FC venció a Deportivo Vial 4-0, ambos encuentros correspondientes a la sexta fecha.

Resultados Femenino Principal A:

Camioneros (6) – Deportivo Vial Jrs (1) (4° Fecha)

Resultados Femenino División de Honor:

Valkirias (0) – Las Amigas (1) (6° Fecha)

Deportivo Vial (0) – Casaca FC (4) (6° Fecha)

Las próximas semanas prometen más acción y emoción en el fútbol de salón de Caleta Olivia, con partidos decisivos en cada categoría.