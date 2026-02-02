Intendente Pablo Carrizo declara de interés municipal la Chaya 2026 en Caleta Olivia

Hoy domingo 1 de febrero comenzó la celebración de los carnavales riojanos en el Centro de Residentes de nuestra localidad. La festividad fue declarada de interés municipal por el intendente Pablo Carrizo y continuará los domingos 8 y 15 de febrero.

En el Centro de Residentes Riojanos, se realizó un acto de apertura en el patio chayero, hubo grupos musicales regionales y locales en vivo, comidas , bebidas y presentación y baile con las figuras de los protagonistas de la leyenda que da vida a la Chaya (el Pujllay y la Niña Chay).

La supervisora de Estrategia y Gestión Operativa Gisela Rodríguez entregó junto al Supervisor de Relaciones Institucionales Néstor Vivar la declaración de interés municipal en reconocimiento al rol social que cumple el Centro de Residentes Facundo Quiroga.

“En nombre del Sr. intendente Pablo Carrizo y a instancias de la secretaria de Estrategia y Gestión Operativa Lic. Andrea Bayón, es que traemos la declaratoria de interés municipal de esta gran fiesta que reúne no solamente a nuestros vecinos que han llegado en su momento de la provincia de La Rioja sino a hijos y a nietos”, expresó Rodríguez.

“Desde el municipio acompañamos todo este tipo de actividades que lo que hacen es fomentar la cultura, la idiosincrasia de los pueblos, mostrar acciones ancestrales que vienen desde otros lugares, pero que se van replicando en nuestra localidad”, agregó.

El presidente del Centro de Residentes Riojanos Carlos Carpio fue quien encabezó la apertura. “Aquí estamos compartiendo con los socios, amigos, con la comunidad toda de Caleta Olivia. Es nuestra fiesta familiar, nuestra cultura, nuestra tradición y costumbres de nuestra tierra. Esta es la presentación del Pujllay y de la niña Chay en este caso y de los elementos que se utilizan para jugar, saltar, retozar en familia”, afirmó.