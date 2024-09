Intendente Grasso plantea un “gran apagón” e impulsa proyecto de ley de subsidio provincial de gas

Ambas medidas, entre otras, fueron presentadas esta tarde en el marco de una conferencia de prensa. La intención del jefe comunal es avanzar en medidas que puedan atenuar el alto impacto que las últimas disposiciones nacionales, al igual que los elevados índices de pobreza y recesión, están teniendo en nuestra región. Hoy comenzaron los foros de participación ciudadana que se replicarán en diversos barrios de la ciudad y que buscan ser llevados al resto de la provincia.

En instalaciones del Centro de Jubilados del Sindicato de Petróleo, Gas y Biocombustible de la Cuenca Austral, el intendente Pablo Grasso, en compañía de todo su gabinete, encabezó este jueves una conferencia de prensa mediante la cual presentó una serie de acciones tendientes a atenuar las últimas medidas aplicadas en el orden nacional, tanto en cuanto al incremento de las tarifas de gas como otras que son de público conocimiento y que se suman a los elevados índices de pobreza existente y a la profunda recesión económica en la cual estamos inmersos en toda la Provincia de Santa Cruz.

En ese sentido, el mandatario comenzó hablando de la angustiante situación que está atravesando la sociedad con relación a las facturas de gas, que han llegado con aumentos exorbitantes y han generado no solo preocupación sino también mucha indignación en los contribuyentes, ya que tampoco se ha dado ningún tipo de explicación de parte de la empresa sobre los incrementos a los que estamos asistiendo.



Entre tanto, sobre ese punto en particular, el intendente recordó que, a su tiempo, se había solicitado ante la Honorable Cámara de Diputados la declaración de la emergencia gasífera pero que la misma no fue aprobada, y que eso derivó entonces en el armado de un proyecto de ley de subsidio provincial de gas “pero que no solamente sea para los más vulnerables, ya que tenemos que ser transversales en esto y tenemos que ser conscientes que en Santa Cruz están pulverizando a la clase media”, dijo Grasso.

De esta manera, al tiempo que fue anunciado el proyecto, también inició el proceso de recopilación de firmas, donde los vecinos y vecinas deben apoyar simplemente con la rúbrica la aprobación de una ley “para que se subsidie provincialmente el Servicio de Gas Natural por Redes para todos los usuarios residenciales de Santa Cruz, así como para sectores productivos, pequeñas y medianas empresas (PyMEs), entidades de bien público, Organizaciones No Gubernamentales(ONGs), sin fines de lucro, clubes de barrio y deportivos y asociaciones civiles”, según se explica en las planillas que ya están circulando y que se pueden encontrar en los flamantes foros de participación ciudadana que se van a realizar en diversos sectores de la ciudad.

Pero además de ese proyecto, que tomará estado parlamentario en los próximos días, Grasso anunció para el próximo jueves 19 de septiembre “un gran apagón provincial”, que contemplará el cierre de comercios y negocios varios, lo cual representa una forma bien concreta y directa de plantear una situación de profundo malestar social como el que estamos viviendo.

No obstante, el jefe comunal hizo hincapié en el carácter “provincial” de las medidas, ya que referimos a temas que atraviesan a todos los santacruceños y seguidamente hizo un llamado a la dirigencia política de Santa Cruz y de la región patagónica: “No sé si se han dado cuenta que el contexto que estamos viviendo es muy complicado, tenemos la mayor desocupación de los últimos años, con un 53,8% de pobreza en nuestra ciudad. Y la política nacional y la provincial no han acompañado realmente a lo que estamos viendo en forma permanente. Cuando se toma una decisión política de la nación y de la provincia le echan la culpa automáticamente a la Municipalidad o a quién gobierna el municipio. Y nosotros aguantamos, nosotros sostenemos, no nos enojamos, pero llegó el momento de parar la pelota y ponernos del lado donde estuvimos siempre. Y en ese sentido, seguro que es lindo hacer campaña política, golpearle la puerta a la gente para conseguir un voto, pero también nuestra responsabilidad pasa por estar en los momentos más complicados, sabiendo que las tarifas no solamente le están tocando a los más vulnerables sino absolutamente a todos los habitantes de la Provincia de Santa Cruz”, enfatizó.



La conferencia de prensa siguió con las palabras del jefe de gabinete, Diego Robles, quien mencionó la “poca empatía” observada de parte de la empresa Camuzzi para con la ciudadanía a partir del incremento en las tarifas, al igual que lamentó que el gobierno provincial esté más preocupado en declarar la emergencia hidrocarburífera que atento a otros problemas que hacen a la cotidianeidad de la mayoría de la ciudadanía.

También el secretario de Legal y Técnica, Gonzalo Chute, explicó cómo siguen las presentaciones ante la empresa Camuzzi, con cuyos responsables deberá la Municipalidad reunirse el día de mañana.

Los primeros foros

Los foros de participación ciudadana comenzaron este mismo jueves, desde la hora 18, en el Club Mataderos. Allí, con gran concurrencia de público, se llevó a cabo la denominada Asamblea de Usuarios de Gas de Río Gallegos, que fue convocada por la Municipalidad de Río Gallegos, y en la cual funcionarios del gabinete dieron a conocer las distintas acciones que, a través del Diputado por el Pueblo, Eloy Echazú, y de representantes legales, buscarán insistir en la necesidad de contar con los subsidios al gas domiciliario y comercial habida cuenta el fuerte incremento en las tarifas que experimentaron los vecinos de Río Gallegos con facturaciones que en muchos de los casos se cuadruplicaron.

Estuvieron presentes representantes de organizaciones sociales, gremios, entidades deportivas, bibliotecas populares, referentes del sector comercial de la capital, además de vecinos de distintos puntos de la ciudad quienes se acercaron para dar a conocer situaciones particulares e incluso serios inconvenientes acarreados en la economía familiar debido al fuerte incremento del gas domiciliario, entre otros temas.

El inicio de la asamblea estuvo a cargo de la secretaria de Gobierno, Sara Delgado, quién brindó algunos lineamientos de la real afectación de dichos incrementos en las familias, a lo que en la continuidad de las disertaciones el Jefe de Gabinete, Diego Robles, desarrolló un panorama de cuáles podrían ser algunas medidas a efectuar, además de volver a resaltar que la puesta en vigencia nuevamente de un subsidio al gas será solo posible con el acompañamiento de los distintos sectores de la sociedad y en especial de un mayor compromiso y respuesta del Gobierno Provincial, del cual hasta el momento se espera que se expidan sobre dicha problemática. Asimismo, ocurrió lo propio a las 20 hs en el Gimnasio 17 de octubre en donde se expuso la difícil situación de todos los gimnasios y su funcionamiento ante estas cifras exorbitantes en los servicios, con la presencia de padres, profesores, alumnos e integrantes de asociaciones y clubes deportivos que acuden a diario a estos lugares. Se buscan alternativas que ayuden a sortear esta difícil situación y también concientizar sobre el daño social que están provocando estas medidas antipopulares.