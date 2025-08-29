Instancias de trabajo para el fortalecimiento de políticas sanitarias

El Ministerio de Salud y Ambiente concretó una agenda de trabajo en la ciudad de Buenos Aires, en donde se hizo parte de la jornada de trabajo “Una Hoja de Ruta Hacia un Futuro Federal” organizada por el Consejo Federal de Inversiones y por otra parte una mesa de trabajo junto a referentes de Casa de Santa Cruz, a fin de avanzar fortalecer el acompañamiento para con personas derivadas.

El secretario de Estado de Salud y Seguridad del Paciente, Juan Simón Herrero, participó en representación de Santa Cruz en la jornada “Una Hoja de Ruta Hacia un Futuro Federal”, para la cual el Consejo Federal de Inversiones convocó a ministros y equipos de salud de las provincias para trazar un camino común en materia de salud y desarrollo. El objetivo principal fue establecer un plan de acción con herramientas de coordinación e integración que ayuden a enfrentar los desafíos actuales del sistema de salud en Argentina.

Al respecto Simón Herrero, destacó la intención de definir objetivos y políticas públicas de manera federal. En este contexto, señaló que “se abordaron temas clave como tecnología digital en el sistema de salud, recurso humano crítico, para asegurar la disponibilidad de profesionales capacitados y residencias médicas, para fortalecer la formación de nuevos especialistas”. La jornada hizo énfasis en la creación de mecanismos efectivos para que los diferentes niveles del sistema de salud trabajen de manera más articulada y eficiente. Además, se presentaron nuevas iniciativas de formación dirigidas a los equipos de gestión. Estas herramientas buscan fortalecer las capacidades de liderazgo y administración para impulsar la transformación del sistema sanitario.

Por otra parte, el secretario de Estado Herrero, mantuvo una instancia de trabajo con la directora de la Casa de Santa Cruz, Agustina Aguiar y la Lic. Virginia López, en la cual abordaron como eje principal, la optimización de la atención de pacientes derivados a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Durante el encuentro, se discutieron nuevas políticas enfocadas en avanzar en las tareas de acompañamiento y seguimiento de los pacientes santacruceños que deben trasladarse para recibir atención médica. Asimismo, se puso en valor la labor de la delegación de salud y se planificaron acciones concretas para mejorar su tratamiento y seguimiento.