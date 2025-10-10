Instalaron equipamiento para el combate de incendios forestales en El Chaltén

La Delegación del Consejo Agrario Provincial (CAP) de El Chaltén instaló un reservorio de agua de 125.000 litros en las proximidades de la cabecera de pista del Aeroclub. Este equipamiento servirá para abastecer a las aeronaves utilizadas en el combate de incendios forestales, en caso de ser necesario.

La tarea, que se realizó durante los últimos días de septiembre, se concreta en conjunto con la delegación local de Vialidad Provincial, el Municipio de El Chaltén y el personal del ICE Zona Norte del Parque Nacional Los Glaciares. En equipo, se trasladó, instaló y llenó con agua la “vejiga”, una bolsa flexible de 15 x 7 metros, provista por el Servicio Nacional del Manejo del Fuego en 2023.

En los próximos días, se prevé la instalación de un balde colapsable de 25.000 litros en un punto estratégico dentro de la Reserva Provincial Lago del Desierto, destinado al aprovisionamiento de agua para helicópteros.

Este trabajo forma parte de las acciones de prevención y pre-supresión de incendios forestales y rurales que impulsa la Dirección de Lucha contra Incendios Forestales y Rurales del CAP.

La instalación del reservorio y del balde colapsable acompaña los trabajos planificados por el Parque Nacional Los Glaciares, orientados a la construcción de infraestructura fija para el llenado del tanque australiano ubicado en el Aeroclub. Estas obras se encuentran a la espera de que la institución nacional cumpla con los requerimientos de las áreas provinciales correspondientes, con el objetivo de avanzar en la ejecución de los proyectos previstos.