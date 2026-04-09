EN VIVO
Facebook Youtube Instagram
Facebook Youtube Instagram

Instalación de cartelería en la Reserva Provincial Lago Del Desierto

Compartir

En línea con la gestión del gobernador Claudio Vidal, el Consejo Agrario Provincial continúa con la colocación de nueva cartelería en la Reserva Provincial Lago del Desierto, avanzando en el ordenamiento y la conservación del área.

El trabajo se lleva adelante a partir de un proyecto conjunto entre la Delegación El Chaltén del CAP, el Parque Nacional Los Glaciares (Zona Norte) y la Asociación Amigos del Parque Nacional Los Glaciares, que brindó apoyo en el financiamiento y el diseño de la cartelería.

La iniciativa tiene como objetivo unificar los mensajes vinculados a la conservación y la normativa vigente, fortaleciendo la información que reciben quienes recorren el área.

Asimismo, se avanza en la homogeneización de la gráfica, garantizando una comunicación clara y coherente en las áreas protegidas, tanto provinciales como nacionales.

Después de más de 20 años de espera, Educación renovó por completo el sistema de calefacción de la Escuela N°44

Las Radios Socioeducativas impulsan el abordaje de la memoria como estrategia pedagógica

Perito Moreno: el gobierno provincial puso en marcha el primer pozo de agua para chacras productivas

También