Inspeccionan proyectos de exploración en el noroeste del Macizo del Deseado

Se hizo desde la Secretaría de Estado de Minería, sobre los proyectos Sol de Mayo, Cerro Bayo y La Flora. Estas inspecciones tienen por objeto fortalecer la transparencia y el desarrollo ordenado de la exploración minera en la provincia.



El Gobierno Provincial, a través de la Secretaría de Estado de Minería, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, llevó adelante inspecciones en distintos proyectos de exploración de oro y plata ubicados al noroeste del Macizo del Deseado.



Las mismas, fueron llevadas adelante por Facundo Hernández, subsecretario de Geología y Minería; Santiago Tarcaya y Adrian Toloza, inspectores de Policía Minera, todos dependientes de la cartera minera provincial.



Las visitas se realizaron en el transcurso de dos jornadas de trabajo, durante las cuales se recorrieron los proyectos Sol de Mayo, Cerro Bayo y La Flora, entre otros.



Durante las inspecciones, se constataron las tareas de exploración realizadas por las compañías titulares de las concesiones, y el cumplimiento de la legislación minera vigente.



Estas acciones forman parte del seguimiento permanente que impulsa la Secretaría de Estado de Minería, con el fin de fortalecer la transparencia y el desarrollo ordenado de la exploración minera en la provincia.