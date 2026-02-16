InSET mantiene abiertas las inscripciones hasta el 27 de febrero en todas sus sedes provinciales

El rector del Instituto Superior de Enseñanza Técnica (INSET), Manuel Gramajo, brindó detalles sobre la oferta académica 2026, la documentación requerida y el lanzamiento de la nueva Tecnicatura en Economía Social y Desarrollo Local.

En el presente Ciclo Lectivo que está a punto de comenzar, se informó que las inscripciones para el Instituto Superior de Enseñanza Técnica (InSET) permanecerán abiertas hasta el próximo viernes 27 de febrero. Para brindar mayores precisiones, el rector de la institución, Manuel Gramajo, fue entrevistado por Canal 9 Televisión Pública de Santa Cruz.

Durante la entrevista, Gramajo señaló que las inscripciones se encuentran habilitadas en todas las sedes del instituto: Río Gallegos, Pico Truncado, Caleta Olivia y Puerto Deseado. Además, indicó que se evalúa la posibilidad de habilitar anexos en el interior provincial, para facilitar el acceso a los estudiantes interesados.

Asimismo, explicó que quienes deseen obtener más información pueden ingresar al sitio web oficial www.inset.edu.ar, donde se detalla la oferta educativa vigente, que se desarrolla bajo modalidad presencial.

En la ciudad de Río Gallegos, jóvenes y adultos podrán inscribirse en las tecnicaturas de Bromatología, Hidrocarburos, Redes, Mantenimiento y, como novedad para este año, la recientemente lanzada carrera de Economía Social y Desarrollo Local.

En cuanto a los requisitos de inscripción, el rector precisó que se solicita el certificado analítico del Nivel Secundario, título, una fotografía 4×4, carpeta colgante y fotocopia del DNI. En el caso de personas mayores de 25 años que no posean título secundario, podrán inscribirse en el marco de lo establecido por el Artículo 7° de la Ley de Educación Superior, que les permite realizar un curso nivelatorio en la institución y, posteriormente, rendir un examen de idoneidad para acceder a alguna de las carreras.

Finalmente, Gramajo aclaró que las carreras que actualmente se cursan bajo modalidad a distancia corresponden a cohortes iniciadas en años anteriores, y continúan dictándose con normalidad. No obstante, advirtió que las nuevas inscripciones cuentan con cupos limitados debido a la capacidad edilicia y a la alta demanda, por lo que, una vez completados, los aspirantes pasarán a integrar una lista de espera.