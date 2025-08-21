Inscripciones abiertas para la Capacitación en Jardinería y Huerta a través de Convenio entre la Escuela de Oficios y el INTA

La Escuela de Oficios y Emprendimientos informa el lanzamiento de una nueva capacitación en el marco de un convenio suscrito con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), orientada a brindar conocimientos y herramientas en jardinería y huerta. La propuesta consta de tres instancias formativas, de carácter teórico-práctico, que se desarrollarán en las instalaciones del INTA.

El responsable de la Escuela, Víctor Barrientos, destacó que “estamos muy conformes con la recepción que ha tenido esta propuesta. Invitamos a toda la comunidad a inscribirse y participar. Se trata de una formación abierta al público en general, destinada a personas mayores de 18 años, sin necesidad de contar con conocimientos previos”.

La capacitación se organizará en tres etapas. La primera, orientada a la producción de árboles a partir de estacas, se dictará el martes 28 de agosto y tendrá una duración de tres horas. La segunda etapa, centrada en huerta y jardinería, se llevará a cabo los días martes 16 y 30 de septiembre. La tercera y última etapa, referida a los sistemas de protección para el desarrollo de huertas, se dictará el martes 11 de noviembre.

Es importante señalar que la participación en las tres instancias es condición indispensable para acceder a la certificación conjunta que otorgarán el INTA y la Escuela de Oficios y Emprendimientos.La inscripción se realiza de manera presencial en la sede de la Escuela de Oficios, ubicada en Lisandro de la Torre 1070, de lunes a viernes en el horario de 10 a 18 horas. Los interesados deben ser mayores de 18 años y presentar una fotocopia de su DNI para completar la planilla de inscripción.

“La Escuela de Oficios y Emprendimientos tiene como principal objetivo brindar herramientas que permitan fortalecer el trabajo de quienes ya están en actividad o impulsar nuevas oportunidades de inserción laboral”, concluyó.





