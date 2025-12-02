Inició la campaña de cuidados para el verano en la costanera

El dispositivo de Promoción para la Salud inició una jornada preventiva con asesoramiento profesional, recomendaciones ante la exposición al sol y un punto de hidratación para los vecinos.

La Municipalidad de Caleta Olivia, a través del dispositivo de Promoción para la Salud, llevó adelante este lunes el inicio de la campaña de cuidados para el verano, apostados en la zona de la costanera local. La actividad estuvo encabezada por Ivana Vázquez, referente del dispositivo, quien destacó la importancia de anticiparse a los días de altas temperaturas que comienzan a sentirse en la ciudad.

Durante la jornada, los vecinos recibieron asesoramiento profesional a cargo de una podóloga, enfocada en cuidados vinculados a enfermedades crónicas, y de una puericultora, quien brindó información sobre lactancia y acompañamiento a familias con bebés.

Vázquez explicó que el objetivo principal es promover hábitos saludables durante el verano, especialmente en lo que respecta a la exposición al sol, el uso adecuado de protector solar, la hidratación constante y la conservación segura de alimentos durante los días de calor. En este marco, se instaló también un punto de hidratación para quienes se acercaron a la actividad.

“Son días de mucho calor, donde la gente está más expuesta al sol. La idea es prevenir y acompañar a los vecinos con información clara y útil”, señaló la referente del área.

La propuesta se concretó entre las 16 y las 18 horas, y desde la coordinación adelantaron que durante la semana el dispositivo se trasladará a distintos puntos de la costanera, buscando lugares estratégicos donde haya mayor circulación de personas.