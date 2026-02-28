Inició el Ciclo Lectivo 2026 Período Común en toda la provincia

El Consejo Provincial de Educación de Santa Cruz dio inicio al Ciclo Lectivo 2026 Período Común, con actos de apertura desarrollados en distintos establecimientos de Nivel Inicial, Primario Secundario y modalidades del sistema educativo, con la participación de equipos directivos y supervisores docentes, auxiliares de la educación, estudiantes y familias.

Acompañaron directores provinciales y generales del organismo, coordinadores, directores de las regionales educativas y autoridades locales, reafirmando el trabajo articulado para el fortalecimiento de la educación pública en toda la provincia.

En cada comunidad educativa se llevaron adelante jornadas que simbolizaron el compromiso colectivo con la enseñanza y el aprendizaje, destacando el valor de las instituciones como espacios de inclusión, construcción de ciudadanía y garantía de derechos.

En este contexto, se remarcó el trabajo sostenido que el Consejo Provincial de Educación viene desarrollando durante el receso estival, a través del Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo y de la Recuperación Histórica de las Escuelas en distintas localidades. Estas acciones permitieron optimizar los espacios, mejorar las condiciones edilicias y generar entornos más adecuados para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

Asimismo, se destacó el acompañamiento permanente de las familias, de las cooperadoras escolares y el compromiso de los equipos docentes y no docentes, cuyo trabajo cotidiano resulta fundamental para fortalecer la vida institucional y garantizar el normal funcionamiento de cada establecimiento educativo.

De esta manera, la cartera educativa reafirma su responsabilidad de garantizar el derecho social a la educación, poniendo en el centro a los estudiantes como sujetos de derecho y reconociendo el rol fundamental de quienes integran cada comunidad.