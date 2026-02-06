Inició el Ciclo Lectivo 2026 del Período Especial en el Colegio Secundario N°28 de El Chaltén

Con la participación de la comunidad educativa y autoridades provinciales y locales, el Consejo Provincial de Educación dio inicio al Ciclo Lectivo 2026 – Período Especial en un acto realizado en el Colegio Provincial de Educación Secundaria N°28 de la localidad de El Chaltén, marcando el comienzo de un nuevo año escolar atravesado por el compromiso, la presencia del Estado y el trabajo colectivo de la comunidad educativa.

Durante la apertura, el equipo directivo de la institución dio la bienvenida a todos los presentes, destacando la importancia de iniciar las clases con los estudiantes en las aulas y el acompañamiento permanente de las familias. Asimismo, se puso en valor el trabajo del equipo de gestión, del personal docente y no docente, de los auxiliares, del personal de limpieza y cocina, y el apoyo de la cooperadora escolar, fundamentales para el funcionamiento cotidiano de la escuela.

En ese marco, se remarcó que el inicio del ciclo lectivo constituye una oportunidad para reflexionar sobre el presente institucional, reconocer fortalezas y desafíos, y proyectar de manera colectiva la escuela que la comunidad desea, con foco en la enseñanza, el trabajo en equipo y la continuidad educativa. Se destacó, además, el rol transformador de la educación como herramienta clave para construir futuro.

Posteriormente, la directora Provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica, transmitió el saludo del gobernador Claudio Vidal y de la presidenta del CPE, Iris Rasgido. Asimismo, remarcó el acompañamiento del Gobierno Provincial al inicio de clases, señalando que la transformación educativa es una decisión política que se traduce en hechos concretos, como el Plan de Mantenimiento Escolar y el Plan de Recuperación Histórica de las Escuelas.

Gatica hizo hincapié en la importancia de las obras de infraestructura que se desarrollan en la localidad, entre ellas la futura inauguración del Salón de Usos Múltiples del CPES N°28, una obra largamente esperada por toda la comunidad, y subrayó que cada intervención en el ámbito educativo constituye una prioridad para el Estado provincial. En ese contexto, resaltó la firma de un convenio entre la cartera educativa y el Municipio, destinado a garantizar y dar respuesta a las necesidades de los establecimientos educativos de la comunidad, fortaleciendo el trabajo articulado entre ambos organismos.

Participaron del acto la directora Provincial de Educación Secundaria, Norma Gatica; el director Provincial de Educación de Jóvenes y Adultos, Oscar Romero; el director General de la Modalidad de Educación Especial, Claudio Burgos; y la directora Provincial de Educación Inicial, Mariana Nazzi, la directora General Regional de Educación, sede El Calafate, El Chaltén y Tres Lagos, Noelia Di Lorenzo; junto a autoridades municipales y concejales del Honorable Concejo Deliberante.