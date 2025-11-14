Inició el acondicionamiento del nuevo predio de Santa Cruz Puede

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal encabezó la jornada de clasificación, reciclado y limpieza iniciada desde las primeras horas de la mañana, donde estuvieron diferentes trabajadores de las áreas del Gobierno Provincial con el único objetivo de preparar las instalaciones para comenzar definitivamente con el Centro Comercial e Industrial Santa Cruz Puede.

Lo que ayer estaba sin movimiento, hoy mostraba una realidad diferente, los titulares de las carteras ministeriales junto a su personal se apostaron en el ex obrador de Austral Construcciones para comenzar con la una jornada intensiva de clasificación, separación y limpieza en el predio recientemente recuperado, en un trabajo conjunto con cooperativas, trabajadores del sector público y autoridades provinciales.

En tal sentido, el presidente de Santa Cruz Puede, Gustavo Sívori precisó que los trabajos comenzaron a primera hora de la mañana y continuarán durante todo el fin de semana. “Tratamos de organizar el trabajo para que sea eficiente y rápido. En dos horas pudimos darle el primer golpe y ya se puede ver todo más ordenado”, señaló. Entre las tareas realizadas se incluyó la separación de materiales como madera, metales, aceites y papeles, con un enfoque puesto en el reciclaje y la correcta disposición de residuos.

Durante el recorrido por el predio, las autoridades constataron el deterioro de la infraestructura, incluyendo baños vandalizados y conexiones eléctricas dañadas. Ante esta situación, Sívori indicó que Servicios Públicos y Distrigas ya están evaluando las condiciones para restablecer los servicios esenciales. “Todos los servicios están cortados por razones de seguridad. Ahora comenzamos a recorrer galpón por galpón y, a medida que avancemos, iremos recuperando las instalaciones”, explicó.

El presidente remarcó que uno de los puntos críticos es la planta de alimentos, que requiere con urgencia gas y electricidad para volver a funcionar. “Tenemos equipos con experiencia y sabemos que esto llevará tiempo, pero vamos avanzando paso a paso”, aseguró.

Sívori afirmó que estas tareas forman parte del proceso hacia la puesta en marcha del futuro centro de comercialización e industrialización proyectado para el lugar. “Son los primeros pasos. No seamos ansiosos: es un trabajo que recién comienza, despacito y por las piedras”, concluyó.