Inicio de obra en la E.P.P. N°29 de Caleta Olivia

En el marco del Plan de Recuperación Histórica de los Establecimientos Educativos de la Provincia de Santa Cruz, este sábado 27 de septiembre de 2025 se dio inicio formal a las obras en la Escuela Primaria Provincial N°29 de Caleta Olivia.

Los trabajos contemplan la intervención en las instalaciones de gas y la ejecución de mejoras estructurales clave para garantizar el correcto funcionamiento de la institución, un avance largamente esperado por toda la comunidad educativa.

Este inicio de obra se concreta luego de la reciente visita de la Presidenta del Consejo Provincial de Educación, Lic. Prof. Iris Rasgido, quien junto a los equipos técnicos de arquitectos y maestros mayores de obra viene impulsando este proyecto con un fuerte compromiso por la educación pública.

De esta manera, el Consejo Provincial de Educación reafirma su objetivo de fortalecer y poner en valor las escuelas de Santa Cruz, asegurando mejores condiciones de enseñanza y aprendizaje para niñas, niños y docentes