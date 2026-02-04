Iniciaron las Colonias de Deporte Adaptado 2026

La propuesta generada a través de la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud en conjunto con la Escuela Municipal de Deportes Adaptados dio inicio a la primera jornada de las colonias que se desarrollarán de lunes a viernes de 11 a 13 horas. En esta oportunidad, las actividades incluyeron actividades físicas recreativas y se llevaron a cabo en las instalaciones del Gimnasio Daniela González.

La idea es utilizar distintos espacios para el disfrute de los colonos y además se sumarán más propuestas al aire libre junto a la Fundación Kosten (actividades náuticas), entre otras salidas a otras instituciones.

En este contexto, el profesor a cargo, Matías Fleita, celebró comenzar con las actividades y destacó la convocatoria.

“La verdad que ayer las inscripciones fueron muy buenas y hoy ya arrancamos con juegos motrices y lúdicos. El objetivo es que los chicos se sientan cómodos y disfruten de estas colonias tan esperadas por ellos”, finalizó.