“Inexactas”: Adorni aclaró que aún no está definido el piso de Ganancias

Tras la reunión que mantuvieron ayer el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, con los gobernadores de Juntos por el Cambio, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que aún no está definido el piso del impuesto a las Ganancias.

“Cualquier número de piso de Ganancias que he leído en los diferentes portales son inexactos, porque eso no está definido. Por supuesto que se va a definir en breve, pero todos los números que vi yo no condicen con la situación actual del debate. Esas informaciones son inexactas”, explicó el funcionario durante la conferencia de prensa de esta mañana en Casa de Gobierno.

Se trata de un punto central en la negociación con los gobernadores para destrabar la aprobación de la Ley Bases, cuyo tratamiento podría comenzar en las próximas semanas. Hasta ahora, no hubo acuerdo.

“El tema de Ganancias va a tener que ser un punto de encuentro con los gobernadores porque es un impuesto coparticipable. Ayer hubo un acuerdo mayoritario en todos los puntos”, dijo el vocero.

Sobre el encuentro de ayer con los gobernadores de JxC en Balcarce 50, aseguró que “hubo compromiso para apoyar el proyecto de Ley Bases y el paquete de reforma fiscal”.

“Esto que ocurrió en la reunión es un paso adelante de cara al Pacto de Mayo y un reflejo del nuevo orden que impera en Argentina. Estamos sumamente satisfechos con el apoyo que estamos recibiendo y con este camino que estamos trazando”, sostuvo Adorni, y adelantó que la próxima semana se enviará el borrador definitivo de la nueva versión del proyecto de ley ómnibus a gobernadores y jefes de bloque.

En otro sentido, el vocero presidencial se mostró optimista de cara a las elecciones de medio término del año próximo: “Entendemos que si el presidente fue votado para cumplir con algo y lo cumple, en 2025 o en 2057 el resultado debería ser muy positivo para un gobierno que cumple con sus promesas”.