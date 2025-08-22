EN VIVO
Incorporan nuevos pediatras para fortalecer la atención infantil en Caleta Olivia

El Hospital Zonal Caleta Olivia continúa ampliando su plantel de profesionales, y se enorgullece en anunciar la incorporación de los profesionales Hugo Caseres y Pierina López, ambos médicos especialistas en Pediatría.

Su llegada refuerza significativamente el Servicio de Pediatría, permitiendo una mayor cobertura, reducir tiempos de espera y garantizar una atención más oportuna, integral y de calidad para los niños y niñas de nuestra comunidad.

Este nuevo paso forma parte del compromiso institucional con la mejora continua de los servicios de salud, priorizando especialmente la salud infantil y el acceso equitativo a la atención médica.

El Hospital Zonal Caleta Olivia reitera su agradecimiento a los profesionales que día a día hacen posible una atención humana y responsable, y da una calurosa bienvenida a los doctores Caseres y López, cuya experiencia y vocación de servicio enriquecerán aún más el trabajo del equipo de salud.

