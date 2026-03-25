Inclemencias del tiempo: Servicios Públicos refuerza el mantenimiento de redes eléctricas

El Gobierno de Santa Cruz dispuso operativos preventivos en toda la provincia para asegurar el suministro ante el alerta meteorológico, por fuertes vientos este miércoles. Cuadrillas de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) ejecutan tareas de retensado y recambio de materiales en líneas de media tensión, priorizando la operatividad del sistema y la respuesta inmediata de las guardias ante posibles fallas mecánicas en el tendido.

La planificación estatal frente a las condiciones climáticas adversas se centra en una estrategia de abordaje territorial que combina la detección temprana de puntos críticos con la capacidad de respuesta inmediata. El objetivo central es minimizar la salida de servicio de los alimentadores y evitar cortes prolongados que afecten la vida cotidiana de los santacruceños.

Tipos de intervención en el sistema eléctrico

El esquema de trabajo se divide en tres ejes fundamentales que permiten la sostenibilidad de la red. El gerente provincial de Energía de SPSE, Ariel Audisio, explicó que se están “llevando a cabo todos los mantenimientos que hagan falta para evitar los cortes en situaciones climáticas desfavorables“.

Para ello, la empresa estatal aplica una metodología técnica específica: “Cuando se habla de mantenimiento, se habla de tres tipos: correctivo, preventivo y predictivo”, detalló el funcionario. El mantenimiento predictivo se basa en ensayos y mediciones en transformadores de potencia; el preventivo consiste en intervenciones programadas para evitar fallas; y el correctivo es aquel que se ejecuta de forma urgente cuando ya existe una avería mecánica en la línea debido a factores externos.

Logística y capacidad operativa

La operatividad en terreno requiere una coordinación precisa entre las gerencias de distribución y las guardias activas. En el caso de la capital provincial, el dispositivo cuenta con un equipo de aproximadamente 25 personas dedicadas exclusivamente a la atención de la red, quienes trabajan en conjunto con el Centro de Operaciones de la calle Italia para detectar anomalías de forma instantánea.

Respecto al abastecimiento de insumos para estas tareas, Audisio remarcó que la empresa mantiene una administración de recursos orientada a la previsibilidad: “El material de la empresa se compra a través de contrataciones directas, concursos de precios o licitaciones; de esa manera generamos un stock para las cuestiones de emergencia”. Este inventario incluye elementos esenciales como aisladores, conectores, morsetería y herrajes de uso continuo.

Protocolo ante emergencias y comunicación

Ante el incremento de la velocidad del viento, el Gobierno provincial advirtió sobre la saturación que pueden sufrir las líneas de comunicación y solicitó la colaboración de los usuarios. Se recordó que la antigua línea 422-322 ya no se encuentra operativa, por lo que el canal oficial es el 0800-222-7773.

“Pedimos a la comunidad paciencia porque cuando estamos en condiciones climáticas adversas se satura la línea y el personal es reducido para atender el teléfono”, señaló el Gerente de Energía, al tiempo que recomendó extremar las precauciones en la vía pública. “En caso de ver un conductor caído, no acercarse y dar aviso inmediato a los números oficiales de Protección Civil, Bomberos o el 0800 de Servicios Públicos”, concluyó el funcionario, enfatizando la importancia de resguardar la seguridad física de los vecinos.