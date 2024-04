Incertidumbre por el inicio del fútbol: la nueva Comisión Normalizadora espera el aval para poder actuar

La incertidumbre rodea el inicio del campeonato en la Liga de Fútbol Norte. La Comisión Directiva se encuentra con mandato vencido y la nueva Comisión Normalizadora espera el aval de Personería Jurídica para comenzar a funcionar. Tras una semana candente, María Ester Labado, Presidenta del Club Olimpia Juniors e integrante de la Comisión Normalizadora, rompió el silencio y explicó cuál es la situación al día de hoy.

Tras una semana en la que este tema fue eje central del mundo deportivo en Caleta Olivia y la zona norte de Santa Cruz, María Ester Labado brindó una entrevista exclusiva con Patagonia Deportes para explicar la situación. “La Comisión Normalizadora fue elegida por los clubes en una reunión en la Liga y me acompañan Gustavo Quiroga (Catamarca FC) y María Eugenia Ortiz (Defensores PT). La Personería Jurídica debe dar el aval para que esta Comisión Normalizadora pueda comenzar a funcionar. Esta situación todavía no está resuelta, por lo que estamos en la disyuntiva de por qué no empieza el torneo”, explicó Labado.

La necesidad de una comisión normalizadora surgió después de que los actuales miembros de la Comisión Directiva de la Liga solicitaran una prórroga para la renovación de autoridades en noviembre pasado. Sin embargo, en febrero, recibieron una respuesta negativa, lo que llevó a la formación de la Comisión Normalizadora. Desde entonces, están en espera de la resolución que les permita comenzar a trabajar. Esta situación también afecta a las subsedes, por lo que hoy por hoy, todo el fútbol de la Zona Norte de Santa Cruz se ve frenado.

“Estamos todos los días preguntando a Personería Jurídica, tanto de Caleta Olivia como de Rio Gallegos, si hay novedades sobre la habilitación para que esta Comisión Normalizadora se aboque a lo que nos piden. Ellos están solicitando informes de tres ejercicios atrás. Estamos a la espera de esa resolución para proceder a la nueva normalización de la Liga”, agregó Labado.

La incertidumbre no sólo está en la parte legal y administrativa de la liga, sino que también llega a lo económico y lo deportivo, ya que todavía tampoco se puede convocar a árbitros para negociar los nuevos valores, ni tomar otras decisiones importantes hasta que la Comisión Normalizadora esté habilitada.

“Queremos que haya una respuesta rápida. Todos los días estamos intentando encontrar esa respuesta. Si hay alguien escuchando que nos pueda dar una mano, pedimos que nos ayuden a destrabar esta resolución para que podamos comenzar a trabajar cuanto antes”, concluyó. Finalmente, indicó que una vez que llegue la resolución que los habilite, y por pedido expreso de los clubes, lo primero que van a solicitar es el inicio del campeonato, para luego abocarse a la normalización de las cuestiones administrativas.

Con esta entrevista, se evidencia la urgencia de resolver la situación legal para permitir el inicio del torneo y garantizar el funcionamiento adecuado de la Liga de Fútbol Norte de Santa Cruz.

Escuchá la entrevista completa: