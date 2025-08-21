Incendio intencional sobre el vehículo en el barrio Perito Moreno de Caleta Olivia

La División Comunicación y Difusión de la Policía de la Provincia de Santa Cruz informa a la comunidad y medios de comunicación que, en horas de la madrugada del día 21 de agosto de 2025, personal de la División Comisaría Segunda de Caleta Olivia intervino en un hecho de incendio sobre un vehículo en el Barrio Perito Moreno, calle Humberto Beghin, lindante al playón del Barrio 8 de Julio.



El aviso ingresó a través del Sistema de Emergencias 911 a las 05:40 horas, comisionándose personal al lugar, donde se constató que un rodado Renault Sandero, sin dominio, motor ni batería, se hallaba en proceso de combustión.



De manera conjunta trabajó personal de Bomberos de la División Cuartel 16°, Zona II, quienes arribaron al lugar con una dotación quienes tras el despliegue de línea de ataque se logró sofocar y extinguir el foco ígneo sobre el vehículo, estableciendo que la causa del siniestro fue intencional.



Asimismo, se hizo presente la División Gabinete Criminalística, que realizó las pericias de rigor y levantamiento fotográfico del lugar.



En el sitio se entrevistó a una mujer mayor de edad, quien manifestó estar al cuidado de la vivienda donde se encontraba estacionado el automóvil, precisando que el mismo es propiedad del dueño de la casa, el cual no se encontraba en el lugar por razones de salud.



La investigación continúa a cargo de la dependencia policial interviniente. Se interiorizo al Juzgado Penal de Turno y DDI local.